Vi växer och söker svetsare

2026-03-16


Svetsare sökes - Åkerstedts växer!

Åkerstedts verkstad fortsätter expandera och investera i framtidens produktion.
Som en del av vår satsning på framtiden söker vi nu en svetsare som vill bli en del av vårt team.

Arbetsuppgifter
• Svetsning i svartplåt, aluminium och syrafast.
• Utbildning i fler maskiner för varierat arbete.
• Arbetstid: Mån-Tors 06.30-16.00, Fre 06.30-13.00.

DIN BAKGRUND
• Erfaren svetsare med ritningsläsning.
• Svenska i tal och skrift.
• Noggrann, tekniskt intresserad och en lagspelare.

MERITERANDE
• Svetsarprövning 135 (MAG), 131 (MIG).
• Erfarenhet inom plåtindustri.
• Säkra lyft & truckkort.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
• Tillsvidareanställning, heltid, 6 mån provanställning.
• Friskvårdsbidrag.
• Tjänsten tillsätts löpande.
KONTAKT
Daniel Strandberg
Daniel@akerstedts.com
Telefon: 0512 782784
Ämne: Ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: Daniel@akerstedts.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åkerstedts Verkstads AB (org.nr 556172-8030)
Kvänum Broholm 1 (visa karta)
535 91  KVÄNUM

