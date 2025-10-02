Vi växer - och söker nu en Provtryckare
2025-10-02
Vill du ha ett jobb där du får arbeta praktiskt, vara en del av ett starkt team och bidra till att viktiga installationer fungerar som de ska?
Vi växer och behöver nu en ny kollega till vår produktion med inriktning på provtryckning.
Om rollen
Som provtryckare blir du en viktig del i vårt team. Du kommer främst att arbeta med tryckprovning av rörsystem i rostfritt stål och kolstål, men också stötta med andra produktionsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
• Utföra tryckprovning för att säkerställa täthet och hållfasthet.
• Märka rör och säkerställa att dokumentationen stämmer.
• Delta i olika moment i produktionen när det behövs.
Tryckprovning innebär att rörledningar pluggas och trycksätts med vatten för att kontrollera att de är täta och klara för drift. Det är en avgörande del i att installationer kan tas i bruk på ett säkert sätt och det är här du kommer in i bilden.
Vi söker dig som är:
• Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
• Flexibel och gillar att arbeta med varierande uppgifter i produktionen.
• En lagspelare med god samarbetsförmåga men som också kan arbeta självständigt.
• Praktiskt lagd och har intresse för teknik och kvalitet.Kvalifikationer
Vi tror att du har en teknisk bakgrund kanske från gymnasiet, arbetslivet eller helt enkelt från ett brinnande intresse för att skruva, meka och sätta ihop saker på fritiden. Viktigast för oss är att du gillar praktiskt arbete och vill lära dig mer.
• Truckkort - krav.
• Förmåga att läsa ritningar - krav.
• Tidigare erfarenhet av industri eller produktion är meriterande.
• Erfarenhet av montering och demontering är ett stort plus.
• Erfarenhet av kvalitetsarbete eller oförstörande provning (NDT) är meriterande, men inget krav.
Vad erbjuder vi dig?
Jernbro är ett stort företag med många utvecklingsmöjligheter, såväl i Finspång som i övriga Sverige. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med kompetenta medarbetare i ett stabilt företag som erbjuder goda villkor och bra förmåner. Är du redo för en ny utmaning där ingen dag är den andra lik? Hos oss får du inte bara en varierande och spännande arbetsmiljö, utan också goda möjligheter till vidareutveckling. Med flexibla arbetstider kan du dessutom enkelt få vardagspusslet att gå ihop och skapa en balans mellan arbete och fritid.
Ansökan och kontakt
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag, då vi arbetar med löpande urval!
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta Tobias Karlsson på telefon 010-4831135.
Varmt välkommen med din ansökan!
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp.
