Vi växer - och söker nu en chef för eldistribution
Teleservice IT-Partner Sverige AB / Elektrikerjobb / Sjöbo Visa alla elektrikerjobb i Sjöbo
2025-10-02
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teleservice IT-Partner Sverige AB i Sjöbo
Teleservice Entreprenad har nyligen tilldelats ett av våra största uppdrag någonsin; ett femårigt ramavtal med E.ON. Avtalet innebär att vi ansvarar för hela kedjan i elnätsprojekt - från beredning till färdig installation - i södra Skåne.
Detta är ett stort steg i vår resa från fiberutbyggnad till att nu ta ännu större plats på elmarknaden. Vi söker därför fler engagerade kollegor som vill vara med och bygga framtidens elnät. Just nu söker vi en ledare för vårt team av Distributionselektriker samt vår HSEQ-ansvarig.
Om rollen Som chef för eldistribution har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och stötta teamet av Distributionselektriker i det dagliga arbetet med lokalnätet 0,4-24 kV. Du ansvarar för planering och koordinering av resurser, säkerställer att arbetet utförs effektivt, säkert och med hög kvalitet, samtidigt som du utvecklar både teamet och verksamheten framåt. Rollen innebär ett nära samarbete med beredare och projektledare, där du bidrar med din elkraftkompetens. Du har dessutom ett nära samarbete med vår HSEQ-ansvarig för affärsområdet Entreprenad, som rapporterar till dig. Tillsammans säkerställer ni att arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna är en naturlig del av vår vardag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla ett team av distributionselektriker
Ansvara för planering och koordinering av resurser för att säkerställa en effektiv bemanning i projekt och serviceuppdrag
Stötta beredare och projektledare med elkompetens och vara en teknisk resurs i planerings- och genomförandefasen
Säkerställa att arbetet genomförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter, standarder och företagets kvalitetskrav
Driva förbättringsarbeten
Bygga och underhålla goda relationer med kunder och samarbetspartners.
Stöttar HSEQ-ansvarig i det dagliga arbetet med rutiner, riskbedömningar och uppföljning
Integrera HSEQ i planering, resursfördelning och projektgenomförande.
Vara en del av affärsområdet Entreprenads ledningsgrupp och bidra i den strategiska utvecklingen.
Om dig Vi söker dig som är en trygg ledare med god teknisk förståelse för eldistribution och lokalnät. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur, prioritera resurser och lösa problem, samtidigt som du stöttar dina medarbetare och samarbetar nära projektledare och beredare. Du leder genom att vara närvarande, tydlig och engagerad, och du skapar förutsättningar för både teamets och individens utveckling. Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som distributionselektriker eller annan relevant roll inom elkraft
Goda kunskaper om ESA, EBR och gällande säkerhetsföreskrifter
Förmåga att planera, organisera och prioritera resurser över flera projekt
God datorvana och vana vid digitala arbetssätt
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande men inget krav
Erfarenhet av arbetsledning eller chefsansvar. Ett stort intresse och en vilja att utvecklas inom ledarskap är det vi värderar mest.
Kompetens inom Hälsa, säkerhet, miljö och kvalité (HSEQ) och gällande lagstiftning på området
Inneha fullständig auktorisation A
Vi erbjuder dig
På Teleservice råder en stark, enkel och personlig kultur med ett nära ledarskap. Vi värnar om goda samarbeten, starka team och korta beslutsvägar. Hos oss vill vi att alla medarbetare ska kunna vara sig själv, få möjlighet att utvecklas och utmanas i sin yrkesroll och samtidigt ha en bra balans mellan privatliv och arbete. Vi tror att goda resultat går hand i hand med när vi har roligt tillsammans på jobbet. Medarbetarupplevelsen är en mycket viktig del för oss och vi är därför väldigt stolta att Teleservice utsetts till ett Great Place to Work.
Naturligtvis erbjuder vi ett attraktivt förmånspaket och ett stort utbud av aktiviteter både på och utanför jobbet.
Är du vår nya kollega? Ansök då redan idag eller senast den 26 oktober 2025.
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte utan lämna gärna din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Petra Lestander, Affärsområdeschef Entreprenad på mail petra.lestander@teleservice.net
eller Pernilla Månsson, HR-chef på mail pernilla.mansson@teleservice.net
Om Teleservice Entreprenad
Teleservice Entreprenad har länge varit en nyckelspelare inom fiberutbyggnaden i Skåne - med över 20000 anslutningar bakom oss. Nu befinner vi oss i en expansiv tillväxtfas där vi möter en växande efterfrågan på trygga, robusta och hållbara elnät.
Vi har en stabil och etablerad elverksamhet, där vi länge utfört mark- och anläggningsarbeten - främst inom förläggning av låg- och mellanspänningskablar. Uppdragen omfattar både nyanläggning och ombyggnation, ofta i nära samarbete med lokala nätägare.
Vår elverksamhet växer dock snabbt och vi befinner oss nu i en spännande och expansiv fas där vi tar oss an större projektvolymer inom produktions- och distributionsel. I samarbete med våra partners tar vi oss även an nya, spännande högspänningsprojekt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleservice IT-Partner Sverige AB
(org.nr 556182-1785) Arbetsplats
Teleservice Kontakt
Petra Lestander petra.lestander@teleservice.net 0416-585134 Jobbnummer
9538012