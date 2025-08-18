Vi välkomnar undersköterskor till kirurgavd. 1
På Kirurgavdelning 1 har du möjlighet att bredda din kompetens inom många olika kirurgiska områden. Vi vårdar i första hand patienter inom urologi, kärl, bröst- och endokrinologi samt öron-näsa -hals. Vi har både akuta och elektiva patienter med generellt korta vårdförlopp. Vi arbetar i team och med personcentrerad vård.
Du får fyra veckors introduktion hos oss för att säkerställa att du skall känna dig trygg på din nya arbetsplats. Som anställd får du vara med att påverka förläggningen av din arbetstid via individuella scheman i Heroma. Vi har en dygnet runt verksamhet och du arbetar natt efter överenskommelse. Helgtjänstgöring, två helger på fem veckor.
Du som undersköterska ansvarar för den basala omvårdnaden men även katetersättning, venprovtagning, drän, såromläggningar, mobilisering m.m. Du får en variation i dina arbetsuppgifter eftersom du jobbar med både elektiv- och akutsjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har intyg för skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen.
Du har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus. Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är därför viktigt för oss att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga och personlig lämplighet
ÖVRIGT
Östersunds sjukhus är ett universitetssjukhus och att arbeta hos oss på kirurgkliniken ger dig en bra grund inom yrket samt möjlighet att utvecklas. Som medarbetare i Region Jämtland Härjedalen har du en rad förmåner såsom ett generöst friskvårdbidrag, samt en modern träningsanläggning med möjlighet till gruppträning på sjukhuset. Inom regionen finns även en personalförening men många erbjudanden och rabatter. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 1 Kontakt
Enhetschef avd 1
Susanne Hemå susanne.hema@regionjh.se 063-153104 Jobbnummer
