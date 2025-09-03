Vi välkomnar sjuksköterska till BB
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-09-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Kvinnokliniken har runt 280 anställda och består av en integrerad BB/Gyn/förlossningsavdelning, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagningar samt gynekologisk öppenvård. Nu söker vi sjuksköterskor till klinikens BB-avdelning. Det finns även möjlighet till rotationstjänst mellan BB och gynavdelningen om intresse finns.
BB-avdelningen är en arbetsplats där vi tar hand om varandra och hjälps åt i vardagen med närvarande chefer på plats. Vårt mål är att du som medarbetare ska känna arbetsglädje, utvecklas och trivas på jobbet. Som ny medarbetare får du en stabil introduktion på arbetsplatsen och handledning i dina arbetsuppgifter. Vår ambition är att du ska få en trygg start och möjlighet att utvecklas i ditt yrke.
Hos oss lägger du önskeschema vilket ger dig större möjligheter att skapa ett individanpassat schema.
Har du tankar på att vidareutbilda dig till barnmorska? Då är detta en perfekt möjlighet att få en inblick i ditt kommande yrke.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Hos oss på kvinnokliniken får du ett intressant och utvecklande arbete med möjligheter till egen kompetensutveckling, och du har även möjlighet att vara med och utveckla avdelningens arbete. Du får en arbetsplatsnära introduktion som planeras utifrån dina individuella förutsättningar/förkunskaper.
Region Kronoberg erbjuder dig som är nyexaminerad sjuksköterska ett utvecklingsprogram, där du under dina första 1,5 år hos oss får arbetstid avsatt för att lära dig mer inom yrket. Syftet med programmet är att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge dig en bra och trygg start i den nya professionen som sjuksköterska!Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad sjuksköterska.
Vi söker dig som är intresserad av kvinnosjukvård med ett engagemang för den nyblivna familjen och det nyfödda barnet. För att trivas hos oss tror vi att du gillar att arbeta i team med patienten i fokus.
Vi ser att du har ett positivt förhållningssätt, är flexibel och lätt anpassar dig till nya situationer och vågar ta egna beslut.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 578/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Frida Matsson frida.matsson@kronoberg.se 0470-58 34 92 Jobbnummer
9490718