Vi välkomnar dig som kurator Nordhemskliniken
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vilka är vi?
Nordhemskliniken är en centralt belägen klinik som tar emot personer med alkoholberoende, både med och utan psykiatrisk samsjuklighet.
Vår målgrupp har en stor bredd gällande funktionsnivå. Våra dörrar öppnas varje vardagsmorgon kl. 8.30 dit patienterna söker på vår drop-in. Kontakten inleds alltid med ett läkarbesök och utifrån behov och målsättning hos patienten utformas en vårdplan. Vi har ett högt flöde med cirka 800 pågående patienter. På Nordhemskliniken finns även poliklinik, vårdavdelning, körkortsmottagning, LTX-mottagning och provtagningscentral. De flesta medarbetarna har varit hos oss länge och har ett stort engagemang för målgruppen. Förbättringsarbeten pågår ständigt för att vi skall kunna fortsätta att möta våra patienter på det bästa och effektivaste sättet.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som en viktig del av vårt team på Nordhemskliniken kommer du att bidra med din specialiserade psykosociala kunskap och vara ett stöd för både patienter och kollegor. I din roll samverkar du med olika yrkeskategorier runt patienten och fungerar som en självklar resurs för konsultation i psykosociala frågor.
Du får en bred och dynamisk tjänst där du bland annat:
möter patienter vid akuta besök
stödjer och underlättar kontakter med socialtjänst och andra myndigheter
är en flexibel resurs både för polikliniken och vårdavdelningen
har egna behandlingskontakter
deltar aktivt i vår gruppverksamhet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära patienten, samtidigt som du utvecklar samarbete och vård tillsammans med engagerade kollegor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp.
I rollen kommer du att möta många olika kontakter, både med patienter och i samarbete med kollegor och externa aktörer. Därför ser vi att du trivs i en varierad vardag, är flexibel och samarbetsinriktad, men också trygg i att arbeta självständigt när det behövs.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, bidra till teamets gemensamma arbete och samtidigt ta ansvar för egna behandlingskontakter.
Det är meriterande om du har vidareutbildning inom KBT, MI och återfallsprevention.
Varmt välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
