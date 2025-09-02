Vi utökar och behöver enhetschefer till hemtjänsten!
2025-09-02
Vad är det mest givande med att vara enhetschef inom hemtjänsten? Vi ställde frågan och fick veta att variationen i arbetet är det som gör det så stimulerande. Här jonglerar vi många uppgifter och ingen dag är den andra lik.
Hemtjänsten är en del av Stöd i ordinärt boende, kommunens utförare av hemtjänst, med uppdraget att erbjuda stöd och hjälpinsatser till äldre. Vi har åtta hemtjänstgrupper, en larm- och nattpatrull samt ett demensteam, och tillsammans är vi nästan 400 anställda, inklusive tio enhetschefer. Tillsammans strävar vi efter att ge våra brukare den bästa möjliga omsorgen och servicen.
Och nu bygger vi ut, vår hemtjänst behöver bli större och vi skapar därför tre nya enheter. Och med tre nya enheter behöver vi tre nya enhetschefer. Detta är alltså jobbet för dig som vill leda, inspirera och utveckla våra medarbetare så att de kan göra skillnad varje dag för våra äldre. Men också jobbet för dig som vill vara med bygga nytt, om även i en befintlig struktur.
Vi är många som vill göra detta tillsammans och vi hoppas att du också vill arbeta tillsammans med oss med mod, engagemang och flexibilitet.
Som enhetschef kan du förvänta dig ett omväxlande arbete där du möter fantastiska medarbetare, brukare, anhöriga och kollegor i olika roller. I denna position kommer du att ha kontinuerlig kontakt med många olika människor, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna hantera avbrott för att kunna fördjupa dig i olika frågor.
Rollen som enhetschef är både strategisk och operativ. Du kommer att hantera dagliga driftsfrågor samtidigt som du leder, stöttar och fördelar arbetsuppgifter bland dina medarbetare. Ditt ansvar sträcker sig över hela verksamheten inklusive ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du arbetar inte ensam utan tillsammans med gruppledaren som ansvarar för bemanning och planering.
Som en del av ledningsgruppen för Stöd i ordinärt boende ingår du i ett sammanhang med åtta andra enhetschefer som är redo att erbjuda stöd och samarbeta för att driva verksamheten framåt. Tillsammans skapar ni en arbetsmiljö med högt i tak och många skratt. Du kommer även att ha tillgång till stöd från områdeschefen samt stödfunktioner inom kvalitet, ekonomi och HR när du behöver det.
Inledningsvis kommer arbetet bestå av att bygga upp enheten tillsammans med stödfunktioner och chefskollegor och skapa samt implementera rutiner och arbetssätt tillsammans med din nya arbetsgrupp.Kvalifikationer
För att trivas i denna roll är det avgörande att du har en passion för att arbeta med äldreomsorg och att du uppskattar samarbetet med andra. Vi värdesätter ett nära och coachande ledarskap, vilket du själv kommer att uppleva från din chef. Du är en närvarande och prestigelös ledare som ser medarbetare, brukare och deras anhöriga som viktiga tillgångar. För att kunna bemöta dessa olika människor krävs det att du har goda färdigheter i kommunikation och bemötande.
De formella kraven för denna tjänst inkluderar en högskoleutbildning, exempelvis som socionom eller beteendevetare, eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vi ser gärna att du har en bred kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg, samt tidigare ledarskapserfarenhet. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av att jobba med personer som har demenssjukdom.
Känns detta som en spännande möjlighet för dig? Har du frågor eller funderingar? Bra! Det visar att du förstår att detta uppdrag är både komplext, roligt och framför allt viktigt. Tveka inte att ansöka; intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden går ut.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Provanställning kan komma att tillämpas.
