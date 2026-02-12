Vi söker vindkraftstekniker i Bromölla
2026-02-12
EnBW är en drivande aktör inom energiomställningen och investerar i klimatvänlig energi för att möta framtidens behov. Vi arbetar med utveckling, drift och service av förnybara energikällor som vindkraft, solkraft och energilagring. Vi prioriterar hållbarhet och långsiktighet, och som ägare stannar vi kvar under hela livscykeln för våra projekt
Teamet behöver omgående förstärkas med en medarbetare som vill driva vårt team framåt
Vem är du?
• Kan du lösa service- och underhåll på vindkraftverk? Som vindkraftstekniker planerar du dagen och löser tillsammans med din kollega problem för våra kunder.
• Vår huvuduppgift är att se till att våra kunder får professionell service och att vindkraftverken hos EnBW Sverige AB ger högsta möjliga elproduktion.
• Vi tror att du är en person som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och hitta lösningar
• Vi söker dig som har utbildning/erfarenhet som vindkrafttekniker, elektriker eller liknande serviceyrke. Meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet inom vindkraftteknik eller elteknik. EnBW står för säkerhetsutbildning och kontinuerlig utbildning.
• Arbetet sker till stor del på hög höjd vilket innebär att du måste genomgå läkarundersökning för höghöjdsarbete.
• En god fysik är en förutsättning för att klara arbetet.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Du är en van datoranvändare då all övervakning och rapportering är datoriserad.
• Du måste ha minst B- körkort och BE/C är meriterande.
Relationer med våra kunder är viktigt för oss, därför bör du vara utåtriktad och ha lätt att skapa goda kontakter

Arbetsuppgifter
• Som vindkraftstekniker utför du service och underhåll av vindkraftverk. Även besiktningar och kontroller av vindkraftverk och transformatorstationer kan bli aktuellt.
• Arbetet är huvudsakligen förlagt till södra delen av Sverige men periodvis kan det bli aktuellt att arbeta även i andra delar av landet om behov uppstår
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor, konkurrenskraftig lön, attraktiva personalförmåner, flexibla arbetstider samt goda möjligheter till kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jessica.englund@enbw.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vindkraftstekniker Bromölla". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EnBW Sverige AB
(org.nr 559132-8884) Kontakt
Service Team Manager Syd
Jonas Norrman j.norrman@enbw.com 010-4540750 Jobbnummer
9737940