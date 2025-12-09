Vi söker vikarierande ekonomiassistent till Swedemount!
2025-12-09
Om oss på Swedemount
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Är du en noggrann och strukturerad ekonomiassistent med sinne för siffror? Har du erfarenhet av att arbeta med redovisning och trivs i en roll där du har kontakt med flera avdelningar? Söker du dessutom en möjlighet att utvecklas inom ett expansivt bolag där du kan göra skillnad? Då kanske du är den vi söker! Vi letar nu efter en vikarierande ekonomiassistent till vårt team!Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som ekonomiassistent hos oss kommer du att bli en del av ekonomiavdelningen och få arbeta i en varierad och utvecklande roll.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
- Hantering av leverantörsreskontra med fokus på varufakturor.
- Utredning och rapportering av avvikelser.
- Ansvar för kassabokföring och mailutskick från Kundtjänst.
- Avstämning av balanskonton vid månadsbokslut.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du arbetar från vårt kontor i Grebbestad där resor till vårt kontor i Göteborg kan förekomma. Oavsett placering kommer du att vara en del av en engagerad och samarbetsinriktad ekonomiavdelning.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har en gymnasial utbildning inom ekonomi.
- Har grundläggande kunskaper inom redovisning.
- Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna med tidigare arbete i Navision.
- Är självgående, tar stort ansvar och arbetar både strukturerat och noggrant.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan kommunicera tydligt med kollegor från olika avdelningar. Du trivs med att arbeta i en roll där du ibland behöver ställa krav, men alltid med en lösningsorienterad och flexibel inställning.
Vårt erbjudande
Tjänsten är ett vikariat om 100% med placering främst i Grebbestad men chans till arbete i Göteborg finns. Tillträde sker enligt överenskommelse och sträcker sig fram till 2026-08-28.
Vid eventuella frågor kontakta Financial Manager Samra Hasic: samra.hasic@swedemount.se
.
Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ur brottsregister på den sökande.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 21 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på http://www.sportshopen.com. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/81". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedemount Sportswear & Fashion AB
(org.nr 556437-2521) Arbetsplats
Huvudkontor Sportshopen Kontakt
Samra Hasic samra.hasic@swedemount.se Jobbnummer
9635620