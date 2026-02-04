Vi söker vikarier till våra stödboenden!
2026-02-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
Vikarie sökes: Socialpedagog / Behandlingsassistent till stödboenden inom socialpsykiatri och beroende - Slagsta & Vinsta/Vällingby
iBehandling24-7 AB
iBehandling24-7 AB söker engagerade vikarier till våra stödboenden i Slagsta och Vinsta/Vällingby. Vi vänder oss till vuxna personer inom socialpsykiatrin eller med beroendesyndrom, och arbetar med individanpassat stöd.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som vikarie hos oss arbetar du i nära samarbete med våra boende och kollegor. Du bidrar med struktur, trygghet och vägledning i vardagen - och stödjer varje individ i deras väg mot ökad självständighet. Tjänsten innebär även sovande jour enligt schema.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Vardagligt stöd enligt genomförandeplan
Motiverande och KP-samtal och återhämtningsinriktat arbete
Dokumentation och samverkan med interna och externa aktörer
Ansvar för boendemiljön och daglig struktur
Följa med på gemensamma aktiviteter
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri och beroendesyndrom
Utbildning som socialpedagog, behandlingsassistent, undersköterska eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Flexibilitet, empati och professionellt förhållningssätt
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Kunskaper i MI, ESL, återhämtningsinriktade metoder
Erfarenhet av LVM-, SoL- eller HSL-insatser
Om anställningen:
Anställningsform: Timanställning vid behov
Placering: Stödboenden i främst Slagsta och alternativt Vinsta/Vällingby
Arbetstid: Dag, kväll och sovande jourSå ansöker du
Välkommen att skicka CV och personligt brev till ellinor@ibehandling.com
. Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: ellinor@ibehandling.com Arbetsgivare iBehandling24-7 AB
(org.nr 559160-3617), https://ibehandling.com
Fågelviksvägen 5 samt Sorterarg. 2 162 50 Vällingby (visa karta
)
