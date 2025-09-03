Vi söker vikarier till vår förskola
2025-09-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos British Mini Schools AB i Eskilstuna
Lära för livet - vill du bli en del av oss?Publiceringsdatum2025-09-03Om tjänsten
Välkommen till British Mini, hos oss börjar lärandets stora äventyr. Vi söker engagerade vikarier som vill arbeta timvis via ramavtal hos oss. Du får vara med i vår vardag med vårt motto "Learning is Serious Fun" som genomsyrar allt vi gör.
Vi söker dig som har erfarenhet och utbildning inom förskola, gärna som förskollärare, specialist barnskötare eller barnskötare. Att du vill bidra med trygghet, nyfikenhet och lärande. Dina arbetsuppgifter
-Du arbetar in i en barngrupp och ser varje stund som en chans att leka och undervisa utifrån Läroplanen för förskolan.
-Du använder dig av svenska samt med en förstärkning av engelska språket för att ge barnen kunskap och språk de bär med sig för livet.
Du kan läsa mer om vår verksamhet på vår hemsida: www.britishmini.seKvalifikationer
-Utbildning för uppdraget krävs (förskollärare, specialist barnskötare eller barnskötare).
-Minst 2 - 3 års erfarenhet från arbetet inom förskolan.
-Goda kunskaper i svenska och engelska.
-En varm, flexibel och professionell personlighet samt en vilja att bidra med trygghet och kreativ undervisning för barnen.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I din ansökan bifogar du ditt CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande.
Välkommen till British Mini! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare British Mini Schools AB
(org.nr 556834-2975), https://britishmini.se/ Jobbnummer
9488994