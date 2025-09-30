Vi söker vikarier till Noblaskolan Västra Ingelstad
2025-09-30
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
, Malmö
, Trelleborg
, Lund
, Kävlinge
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vikarier till Noblaskolan Västra Ingelstad
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi erbjuder nu en tjänst som vikarie för skola och fritidshemmet. Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Vi söker dig som är duktig på samarbeta, är kreativ och gillar arbeta med barn och ungdomar.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat där man arbetar efter behov. Både i skola och fritids på eftermiddagar.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Simon Strömberg, Simon.stromberg@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
