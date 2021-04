Vi söker vikarie till vår ekonomiassistent! - Hallandstrafiken AB - Ekonomiassistentjobb i Falkenberg

Hallandstrafiken AB / Ekonomiassistentjobb / Falkenberg2021-04-09Vår ekonomiassistent ska gå på föräldraledighet och vi söker därför en vikarie! Anställningen kommer att börja med att du vikarierar för dina kollegor under semestern. Tjänsten innebär att du jobbar med leverantörs- och kundreskontra, löpande bokföring, kassaredovisning samt fakturering och avstämning av tillhörande konton. Som en av fyra på avdelningen innebär det också att du stöttar upp med övriga förekommande arbetsuppgifter på vår ekonomiavdelning.Det här erbjuder vi digDu får ett varierande och utvecklande uppdrag där du, på ett konkret och påtagligt sätt, stödjer vår verksamhet inom bolaget. Du börjar din anställning med två veckors introduktion för att känna dig trygg i de arbetsuppgifter du ska utföra. Du får flexibla arbetstider och vi främjar din hälsa genom friskvårdsbidrag. Vårt huvudkontor är centralt beläget i Falkenberg vid Bussterminalen på Holgersplan, granne med den gamla tågstationen. Det innebär att det är enkelt att ta sig till jobbet. Dessutom erhåller du ett resekort, om du vill, som löneförmån vilket gör att du kan åka kollektivt!Har du vad som krävs?Du har som lägst en ekonomiutbildning på gymnasienivå eller annat som vi finner likvärdigt. Vidare är praktisk erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning meriterande. Då du kommer att ha stor kontakt med externa kunder samt med chefer och kollegor internt, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Utöver att du är noggrann och serviceinriktad ser vi att du har en god kommunikativ förmåga, är engagerad och gillar att ta dig an olika klurigheter.Tjänsten är ett vikariat och beräknas tillsättas 28 juni 2021 eller efter överenskommelse samt under förutsättning att tjänsten blir ledig. Vikariatet beräknas sträcka sig över 11 månader med möjlighet till förlängning.Då urval och rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan via mail snarast möjligt till rekrytering@hlt.se dock senast den 25 april 2021. Märk mail/ansökan med - Vik ekonomiassistentVälkommen med din ansökan!2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-04-25Hallandstrafiken ABHolgersgatan 2931123 FALKENBERG5680267