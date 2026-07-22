Vi söker Ventilationstekniker
Vidingehem AB / VVS-jobb / Växjö Visa alla vvs-jobb i Växjö
2026-07-22
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Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill arbeta för att Vidingehem ska vara det självklara valet av hyresvärd genom hela livet!
Vi är drygt 140 medarbetare som arbetar med att finnas till hands i vardagen för att göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster.
Vi är stolta över vår goda företagskultur och kan erbjuda en trivsam och framåtriktad arbetsplats.
Vidingehem är en del av Växjö kommun och tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden.
Välkommen till oss på Vidingehem!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Tjänsten som Ventilationstekniker innebär att du självständigt planerar, samordnar och utför serviceuppdrag inom Vidingehems AB fastighetsbestånd. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för uppdragets tekniska utförande, och inom ramen för dina arbetsuppgifter rapportera avvikelser eller brister i material eller utförda arbeten. Tjänsten som Ventilationstekniker är ett fritt och ansvarsfullt arbete. Här har du möjligheten att tillsammans med dina kollegor på Drift & Serviceavdelningen arbeta i ett väl inarbetat team som vet vad kvalitet och nöjda kunder innebär. Som Ventilationstekniker kommer du att ha mycket kundkontakt och lösa våra kunders behov. Uppdragen är omväxlande och varierande.
Vi söker dig som har stort intresse för teknik och har erfarenhet av att jobba praktiskt med injusteringar av luftflöden i ventilationsanläggningar. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet från yrket, fördelaktigt inom både service och entreprenad. Vidare ser vi det som meriterande om du har utbildning inom el, ventilation, energi eller annan teknisk utbildning. Du är van vid att arbeta självständigt och har en bred kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utförande av felsökning/reparationer/installationer/förebyggande underhåll inom ansvarsområdet
• Hanterar utredningar och föreläggande från myndigheter och kunder
• Medverka till att myndighets- och försäkringskrav efterlevs
• Tillsyn och ronderingar inom avdelningens ansvarsområde Beställning och samordning av underentreprenör för utförande av felanmälningar enligt gällande ramavtal, samt uppföljning av utfört arbete. Bidra med sakkunskap vid upphandlingar inom yrkesområdet.
• Rollen ingår i beredskapsverksamhet som har till uppgift att leverera en hög service 24/7 året runt till våra kunder, hanterar akuta ärenden.KvalifikationerKvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning inom ventilation med inriktning på service.
• Grundläggande kunskaper inom styr- och reglerteknik.
• God IT kunskap
Meriterande:
• Anläggningsskötare brand
• Värme och ventilationsteknik
• Kontroll före idrifttagning samt kontroll av elanläggningar, Elsäkerhet SIP (myndighetskrav)
• Erfarenhet från beredskapsarbete
• Liftutbildning
• Heta arbeten
• Fallskyddsutbildning Dina personliga egenskaper
• Öppen, positiv och utåtriktad
• Ekonomisk medvetenhet
• Kundorienterad med hög känsla för service och kvalitet.
• Tar initiativ till ständiga förbättringar
• Samarbetsförmåga
• Lyhörd
• Levererar i utsatt tid och med god kvalitet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Har du frågor runt tjänsten är du välkommen att höra av dig till Drift & Servicechef Nicolai Wetterling på telefonnummer: 0470-59 91 42. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidingehem AB
(org.nr 556935-3534)
Box 241 (visa karta
)
351 05 VÄXJÖ Kontakt
Drift- och servicechef
Nicolai Wetterling nicolai.wetterling@vidingehem.se +46470599142 Jobbnummer
10009506