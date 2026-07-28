Vi söker vår nästa stjärnsäljare
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2026-07-28
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Vi söker vår nästa stjärnsäljare.
Helst ska du inte vilja bli säljare alls.
Om du aldrig har stått på en åker en tidig vårmorgon...
• då är det här förmodligen inte jobbet för dig.
Om du aldrig känt doften av nyharvad jord när våren äntligen kommit.
Om du aldrig känt den där speciella lukten när förstaskörden ligger på vallen och solen börjar värma.
Om du aldrig tittat upp mot himlen och hoppats att regnet väntar några timmar till.
Om du aldrig känt glädjen när en nyfödd kvigkalv reser sig på vingliga ben.
Eller lugnet när man sitter ensam i traktorn en sen höstkväll och bara hör motorn och jorden som vänds bakom plogen.
Då kommer du förmodligen inte förstå våra kunder.
Och det är helt okej.
För det här jobbet är inte till för alla.
Vi söker en framtida säljare.
Men inte den sortens säljare som folk brukar tänka på.
Vi söker någon som vill hjälpa människor att fatta bra beslut.
Någon som hellre lyssnar än pratar.
Någon som bygger förtroende istället för att försöka övertala.
För vi tror att den bästa affären är den där kunden känner att du gjorde det som var bäst för honom – även om det ibland innebär att du rekommenderar en mindre lösning än den kunden först tänkte köpa.
Våra kunder är Sveriges lantbrukare.
Människor som bygger sina liv kring sina gårdar.
Människor som ofta arbetar när andra är lediga.
Människor som investerar för nästa generation, inte bara för nästa kvartal.
De förtjänar rådgivare som förstår deras verklighet.
Inte bara deras elräkning.
Du behöver inte kunna någonting om batterier.
Du behöver inte kunna någonting om reservkraft.
Du behöver inte kunna någonting om solceller.
Du behöver inte kunna sälja.
Det kommer vi att lära dig.
Det vi däremot inte kan lära dig är vem du är.
Vi letar efter en särskild sorts människa.
En människa som håller det den lovar.
Som svarar när kunden ringer.
Och kan man inte svara...
• då ringer man tillbaka.
En människa som kommer när man sagt att man ska komma.
Som vågar säga:
"Jag hade fel."
För den som vågar erkänna ett misstag bygger mer förtroende än den som försöker dölja det.
Vi letar efter människor som står rakryggade.
Som är ärliga.
Som tar ansvar.
Som behandlar andra så som de själva vill bli behandlade.
Vi tror fortfarande att ett handslag betyder något.
Hos oss börjar du inte ett jobb.
Du börjar en resa.
Vi kommer lära dig allt vi kan.
Om energisystem.
Om reservkraft.
Om batterier.
Om el.
Om ekonomi.
Om projektering.
Men framför allt kommer vi lära dig hur man bygger förtroende.
Det kommer inte ta några månader.
Det kommer ta flera år.
Precis som alla riktiga hantverk gör.
Vi kommer ställa höga krav på dig.
För våra kunder förtjänar inget mindre.
Målet är enkelt.
Att du om några år ska vara en av Sveriges skickligaste rådgivare inom energisystem för lantbruk.
En människa som kunderna ber om vid namn.
Vi tror inte att ett CV berättar vem du är.
Vi tror inte heller att dina betyg gör det.
Var du duktig i skolan?
Bra.
Var du inte det?
Det spelar faktiskt ingen större roll.
Vi kommer antagligen inte fråga efter dina betyg.
Det vi bryr oss om är om du är nyfiken.
Om du vill utvecklas.
Om du vågar erkänna när du har fel.
Om du vill bli riktigt bra på något som faktiskt betyder något.
Skicka inte ett perfekt CV.
Skicka framför allt inte ett AI-skrivet personligt brev.
Vi vill mycket hellre läsa ett ärligt mejl med några stavfel än ett perfekt dokument utan personlighet.
Berätta vem du är.
Var du kommer ifrån.
Vad du är stolt över.
Varför du vill arbeta med Sveriges lantbrukare.
Det räcker.
Vi kommer investera flera år av vårt liv i dig.
Vi hoppas att du vill göra samma sak med oss.
Och om du någon gång väljer att lämna Dynami...
• då hoppas vi att du gör det som en människa som hela branschen vill anställa.
För då har vi lyckats.
Känner du att annonsen handlar om dig?
Då vill vi gärna höra från dig.
Märk ditt mejl med: Framtidens Energirådgivare
Hälsningar Mats Fimmerstad Ägare och VD Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: mats.fimmerstad@dynami.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Framtidens Energirådgivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dynami AB
(org.nr 559022-4175), http://dynami.se
Ryda Backebo 1 (visa karta
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534 96 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014444