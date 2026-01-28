Vi söker vår nästa servicestjärna!
2026-01-28
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Om restaurangen
Restaurang Dagab drivs på uppdrag åt livsmedelskedjan Dagab i Bålsta och i den dagliga driften serverar vi runt 60 frukostgäster samt runt 120 lunch på plats per dag. Du arbetar i ett team av 5 personer. På restaurang Dagab har både medarbetare och verksamheten stora möjligheter att utvecklas och där har du som Restaurangbiträde en viktig roll. Här söker vi dig som har stor flexibilitet och som vill vara med att förvalta och utveckla enheten tillsammans med kunden. Vi är just nu i ett skede av förändring och söker dig som är redo att tillsammans med Sodexo forma framtidens restaurang. Restaurangen arbetar enligt "EAT by Sodexo", ett koncept där särskild vikt ligger på hälsa och miljö. Vällagad mat från stora delar av världen står på menyn där varje enskild rätt klimatmärks så att gästerna får möjlighet att göra medvetna och klimatsmarta val.
Är du vårt nya restaurangbiträde?
Vi söker dig som brinner för mat och service men som är trött på ständigt kvälls- och helgjobb.
Här kan vi garantera dig en sak - ingen dag blir den andra lik.Vi har ett starkt engagemang för mångfald och integration, vilket innebär att du får träffa människor från hela världen. Dessutom har vi kontor i över 80 länder, vilket betyder att du i framtiden även har möjlighet att arbeta utomlands - om du vill!
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av diverse, i restaurang, vanligt förekommande arbetsuppgifter, såsom:
• Kassa
• Servering/Portionering
• Disk/städning av lokalerna.
• Hantera beställningar
• Ansvara för daglig drift i restaurangen
• Frukt och cateringleverans inom huset
För den här rollen ser vi gärna att du har:
• Hög social kompetens och är en lagspelare
• Passion för mat, service och har ett hållbarhetstänk
• Minst tre års yrkeserfarenhet eller utbildning inom hotell/restaurang
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Kassavana
• Driftig och målmedveten
• Representativ och vara en god ambassadör för vårt företag
• Du gillar att ta ansvar och delar våra värderingar.
Anställningsform och arbetstider:
Halvtid (50%) med stor chans till ökat antal timmar, dagtid måndag till fredag, kvällar och helger kan förekomma. Den vanliga arbetstiden ligger mellan 06.00-16.00.
Har du frågor kontakta: Emma Kimby på 0765023943
Din ansökan vill vi ha senast den 10 februari. Ansökningarna behandlas fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
