Vi söker vår nästa kollega- är det du?
Hälsorum Offerdal Jämtland ekonomisk förening / Sjuksköterskejobb / Krokom Visa alla sjuksköterskejobb i Krokom
2026-07-01
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Vi söker inte bara en distriktsköterska med diabeteskompetens – vi söker en framtida kollega.
"Vi är inte störst, men vi är nära. Och just det gör vårt arbete både meningsfullt och utvecklande."
Om Hälsorum
Hälsorum är inte en vanlig hälsocentral.
Vi är en idéburen verksamhet och ett medlemsägt kooperativ som drivs av och för bygden. På uppdrag av Region Jämtland Härjedalen bedriver vi primärvård mitt i Offerdal.
Hos oss är hälsocentralen mer än en arbetsplats - den är en viktig del av samhället. Avståndet till sjukhuset är långt, men engagemanget finns nära. Här får du möjlighet att arbeta personcentrerat, bygga långsiktiga relationer och göra verklig skillnad i människors vardag. Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som distriktsköterska med diabeteskompetens möter du patienter i alla åldrar och livssituationer.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Distriktssköterskemottagning med planerade och akuta besök
• Telefonrådgivning
• Diabetesmottagning
• Samverkan med övriga professioner på hälsocentralen
Arbetet är självständigt, men du står aldrig ensam. Vi har korta beslutsvägar, nära kollegialt samarbete och stora möjligheter att påverka både arbetssätt och verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som
· Är legitimerad distriktssköterska med diabeteskompetens
• Känner dig trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt
• Har erfarenhet av primärvård eller hälsocentral
• Uppskattar kontinuitet och långsiktiga patientrelationer
• Vill bidra till utveckling av en verksamhet där patienten alltid står i centrum
Det viktigaste för oss är inte hur många år du har arbetat, utan att du vill använda hela din kompetens och göra skillnad för människor.
Därför ska du välja Hälsorum
Vi vet att arbete på landsbygden innebär stort ansvar.
Vi vet också att det innebär stora möjligheter.
Hos oss:
• får du använda hela din kompetens
• blir du en viktig del av människors liv
• märks ditt engagemang varje dag
• får du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
Vi är stolta över att:
• ägas av bygden genom ett medlemskooperativ
• bedriva God och Nära Vård på riktigt
• utveckla verksamheten tillsammans
• tro på att närvaro gör skillnad
Nyfiken?
Vi vet att ett jobbyte är ett stort beslut.
Därför välkomnar vi dig att höra av dig, ställa frågor eller komma förbi och hälsa på.
Kontaktperson
Carina Sundberg
E-postadress: carina.r.sundberg@halsorumz.se
Varmt välkommen med din ansökan till Hälsorum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: carina.r.sundberg@halsorumz.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsorum Offerdal Jämtland ekonomisk förening
, https://halsorumz.se/
Skolvägen 1 (visa karta
)
835 97 OFFERDAL Arbetsplats
Hälsorum Offerdal Jämtland Kontakt
Carina Sundberg carina.r.sundberg@halsorumz.se Jobbnummer
9988081