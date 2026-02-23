Vi söker väktare för sommarvikariat samt behov
Cubsec AB / Väktarjobb / Göteborg Visa alla väktarjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cubsec AB i Göteborg
, Borås
, Haninge
, Ängelholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Är du en ansvarsfull och förtroendeingivande väktare, med ett empatiskt förhållningssätt till andra människor? Vi söker säkerhetsmedvetna, sociala, stresståliga och positiva personer med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Väktare arbetar i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter.
Cubsec AB söker nu väktare för sommarperioden samt behovsanställda i Göteborg. Då du som väktare har till uppgift att skapa en trygg och säker miljö för de som bor och verkar i området är det viktigt att du har stor social kompetens. Arbetsuppgifterna frångår den traditionella bevakningen i många avseenden. Stor del av bevakningstiden används till att skapa och upprätthålla goda relationer till boende och besökare i området.
Cubsec erbjuder dig:
• En arbetsplats där din insats har stor betydelse för de människor du möter.
• Att vara en del av en gemenskap som bygger på delaktighet och personligt engagemang.
• En möjlighet att få arbeta förebyggande och vara medansvarig för uppdraget.
Grundläggande krav:
• B-körkort
• Du ska vara ostraffad och utan betalningsanmärkningar
• Kunna tala och skriva flytande svenska och engelska
• Minst 18 år
• Gymnasiekompetens
Det är meriterande om du är utbildad väktare.
Som väktare hos Cubsec uppvisar du alltid en seriös och professionell attityd. Du agerar omdömesfullt och initiativrikt för kundens bästa. Du har förmåga att skapa lugn och är bra på att anpassa ditt förhållningssätt utifrån de olika situationer som kan uppstå i arbetet. Du bör ha lätt för att möta andra människor och skapa relationer, men också kunna sätta gränser och vara tydlig. Mot bakgrund av att du som väktare i arbetet kan hamna i konfliktfyllda situationer ställs det höga krav på personlig mognad samt att du är trygg i din yrkesroll.
Vi intervjuar och anställer löpande. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9757000