Vi söker väktare - dagtid
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Security Assistance Syd AB i Malmö
, Kävlinge
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Security Assistance Syd AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med huvudkontor i Malmö. Vi erbjuder ett komplett utbud av bevakningstjänster såsom stationär bevakning, rondering, utryckning och larmcentraltjänster.
Utöver våra grundtjänster har vi specialistkompetens inom fastighetsjour och brandskydd, vilket gör oss till en flexibel och trygg partner för våra kunder.
Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, SSF 136 (larmcentral) samt SSF 1063 (bevakningsföretag).
Nu söker vi väktare för dagtidstjänst i Malmö.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vi söker nu en väktare för dagtidstjänst i Malmö. Hos oss får du ett omväxlande arbete där du kombinerar praktiska bevakningsuppgifter med tekniskt arbete och administration. Tjänsten passar dig som vill arbeta nära kunder och kollegor i vardagen och som vill bidra till en trygg och professionell drift.Dina arbetsuppgifter
Rondering
Larmutryckning
Fastighetsjour
Brandskyddskontroller
Resurs vid sjukdomar och frånvaro
Intern support
Om dig
Vi förutsätter att du har hög moral med stor känsla för service och en genuin vilja att leverera det kunden förväntar sig. Vidare tror vi att du är flexibel, stresstålig och tar dig an problemlösning med en nyfiken och positiv attityd. Du gillar utmaningar och trivs med att ha ett omväxlande arbete med många bollar i luften. Vi ser gärna att du som söker bor i eller har god kännedom om området. Det är även meriterande om du talar flera språk. Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av yrket
Ostraffad och godkänd vid prövning med avseende på laglydnad och medborgerlig pålitlighet
Drogfri
Gymnasiekompetens
God svenska och engelska i tal och skrift
God hälsa och fysik
Ordnad ekonomi
Väktarutbildning (VU1 och VU2)
Körkort B
Ytterligare information
För anställning hos Security Assistance Syd AB krävs godkännande av Länsstyrelsen enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag. All personal prövas med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet. Detta innebär att uppgifter kan inhämtas från belastnings- och misstankeregister samt från Säkerhetspolisen.
Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell.
Lön och anställningsvillkor regleras av kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dagväktare / Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Security Assistance Syd AB
(org.nr 556672-8605), http://www.secass.se
Flygplansgatan 1-3 (visa karta
)
200 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helena Svensson helena.svensson@secass.se 040-6892459 Jobbnummer
