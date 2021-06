Vi söker utbildade vapenbärande skyddsvakter till nytt objekt i - Avarn Security AB - Väktarjobb i Stockholm

Avarn Security AB / Väktarjobb / Stockholm2021-06-30Arbetstider: Varierande tider, både natt- och dagtjänsterTjänsteställe: StockholmVaraktighet: Flera olika tjänster! Heltid-, deltid-, och behovsanställning kan erbjudasTillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 1 november 2021Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av ronderande och stationär bevakning där höga krav ställs på dig som individ att kunna upprätthålla en hög nivå av säkerhet på objektet, god samarbetsförmåga med kollegor och kund, samt förmåga att fatta bra beslut på egen hand. Då uppdraget innebär långa dagar, är fysiskt och mentalt utmanande, sker tester både inför och under anställningen.Kvalifikationer: Vi söker dig som är färdigutbildad skyddsvakt med flerårig erfarenhet av säkerhet inom den privata sektorn, eller motsvarande inom någon av våra myndigheter. Det kommer att ställas höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande från vår och kundens sida. Vi söker dig som har en personlig mognad och som känner sig trygg i rollen som skyddsvakt. Personliga egenskaper är det som avgör den bäst lämpade. Du bör besitta ett högt säkerhetstänkande och social kompetens. Vi lägger stor vikt på din förmåga att arbeta i grupp, men förväntar oss även att du självständigt kan identifiera problem och lösa dessa. För att få arbeta på vissa objekt genomförs en säkerhetsprövning, fördjupad kontroll och även säkerhetsintervju.Krav på dig som söker:civil skyddsvaktsutbildning (eller militär skyddsvaktsutbildning från 2016, eller senare)vapenutbildning (HAS enl. FAP 694-1)ostraffaddrogfrigymnasiekompetensgod svenska i tal och skriftgod hälsa och fysikordnad ekonomi- väktarutbildning (VU1 och VU2) är meriterande.Sök tjänsten via vår hemsida, ej via mejl.Välkommen med din ansökan! Urval av kandidater kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar tester i urvalsprocessen.Vi vill ha din ansökan senast: 2021-07-15Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören. Våra 7 000 medarbetare bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle och våra värdeord - ansvar - omtanke - samarbete - ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass".Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-30Enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-07-15Avarn Security AB5839828