Vi söker utbildade ordningsvakter till Göteborg!
2026-01-21
Som ordningsvakt hos Avarn Security har du ett viktigt uppdrag att skapa trygghet och upprätthålla ordning i offentliga och privata miljöer. Arbetet innebär att förebygga och hantera situationer som kan hota säkerheten, samt att ingripa vid ordningsstörningar i enlighet med gällande lagar och regler. Du ansvarar för att kontrollera tillträde, övervaka områden och säkerställa att besökare följer fastställda ordningsföreskrifter. I rollen ingår även att hantera konflikter på ett professionellt sätt, dokumentera händelser och vid behov samarbeta med polis och andra myndigheter. Arbetet ställer höga krav på omdöme, ansvarstagande och förmåga att agera lugnt och effektivt även under pressade situationerVill du jobba på ett modernt säkerhetsföretag som skapar trygga miljöer för företag, myndigheter och människor? Vi söker nu en engagerade ordningsvakter och väktare för arbete vid behov.
Tjänsteställe: Göteborg
Arbetstider: Varierande arbetstider
Varaktighet: Behovsanställning, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter: Som ordningsvakt hos Avarn Security kommer du att medverka till att skapa trygghet och service för våra kunder.
Kvalifikationer: Vi söker utbildade ordningsvakter som är säkerhetsmedvetna, serviceinriktade, stresståliga med en inre trygghet samt en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Du ska känna dig trygg i din roll som ordningsvakt. Det är även av stor vikt att du är flexibel för varierande arbetsuppgifter och att du har en hög kommunikations- och samverkansförmåga. Vi söker dig som är ansvarstagande och empatisk och som tycker att hänsyn och ärlighet är viktigt. Ett gott kamratskap gör det lätt att ha roligt medan vi arbetar! Erfarenhet av yrket ser vi som positivt, men är inget krav.
Våra allmänna krav är att du som söker ska:
- vara ostraffad (innan anställning blir aktuell genomförs en laglydnadsprövning)
- drogfri
- gymnasiekompetens med godkända betyg i minimum Svenska 1
- god svenska och engelska i tal och skrift
- god hälsa och fysik
- ordnad ekonomi
- körkort B
För de här tjänsterna krävs att du redan är utbildad ordningsvakt med ett aktivt ordningsvaktsförordnande!
Som medarbetare på Avarn Security bidrar du till att förverkliga vår vision - säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Gemensamt för oss som jobbar på Avarn Security är att vi bygger förtroende genom samarbete, ansvar och omtanke.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring. Ersättning
