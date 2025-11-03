Vi söker undersköterskor till vår nya växelvårdsenhet!
2025-11-03
Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning
Vi söker undersköterskor till vår nya växelvårdsenhet med trygghetsplatser!
Vill du vara med från start och bidra till utvecklingen av vår nya växelvårdsenhet? Vi söker nu undersköterskor som vill arbeta med både växelvård och trygghetsplatser - tillfälliga boendeformer för personer som behöver stöd och omsorg under en begränsad tid.
Vad är växelvård och trygghetsplats?
Växelvård är en insats inom äldreomsorgen som innebär att en person växlar mellan att bo hemma och att under kortare, planerade perioder vistas på växelvårdsenheten.
Trygghetsplats är till för när oförutsedda händelser inträffar när en person snabbt behöver omsorg och trygghet som inte kan ordnas i hemmet.
Om tjänsten:
Som undersköterska kommer du att:
- Arbeta på vår nya växelvårdsenhet med både växelvård och trygghetsplatser, där du ger omvårdnad, service, aktivering samt utför delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser.
- Vara flexibel och vid behov arbeta på vår dagverksamhet för personer med demens, där fokus ligger på social samvaro, aktiviteter och stöd i vardagen.
- Stödja i det dagliga livet - personlig omvårdnad, måltider och sociala aktiviteter.
- Samverka med anhöriga och utföra vardagliga sysslor som städning och tvätt.
- Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
- Få möjlighet att fördjupa dig genom särskilda ombudsroller - för att höja kvaliteten ytterligare.
- Hantera larm.
- Dokumentera enligt gällande rutiner.
Verksamheten är på Ytterbyhemmet med start 2026. Vi kommer att arbeta med personcentrerad omsorg och aktivt skapa en trygg och stimulerande miljö för våra gäster.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll samt varannan helg.
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel alt. Tjänstgöringsintyg.
- Har ett genuint intresse för människor.
- Har goda datakunskaper.
- Har goda kunskaper i dokumentation.
- Har flera års erfarenhet att arbeta med demens.
- Har erfarenhet av psykiatri.
- Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
- Har god svenska i tal och skrift.
- Har B-körkort.
- Har fysisk förmåga då arbetet kan innebära tunga lyft.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
- Möjlighet att vara med och forma en ny verksamhet.
- Variation i arbetet genom insatser både på växelvårdsenheten och dagverksamheten.
- Möjlighet till kompetensutveckling.
Urval och intervjuer sker löpande.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
Vill du vara med och skapa trygghet och glädje? Skicka in din ansökan redan idag!
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning

Månadslön
Arbetsgivare Kungälvs kommun
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
