Vi söker undersköterskor till hemtjänsten i Haninge
2025-09-26
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Är du redo för nya utmaningar?
Vår styrka är våra medarbetare och den sammantagna erfarenhet de bär med sig.
Här finns medarbetare som har spetskompetens inom olika områden, exempelvis demenssjukdomar. Våra olikheter är vår styrka och hos oss finns både män och kvinnor och många olika nationaliteter representerade. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team.
Ditt uppdrag:
Att arbeta i hemtjänsten är ett fritt och flexibelt arbete. För att lyckas i ditt arbete är du ansvarstagande och självgående och kan anpassa ditt arbetssätt efter situation. Du ser möjligheter framför hinder och har ett positivt förhållningssätt. Du är trygg i din arbetsroll då du kommer arbeta mycket självständigt, även om kollegorna alltid finns ett telefonsamtal bort.
Du har ett aktiverande förhållningssätt och har alltid kunden i fokus! All verksamhet utgår från vår värdegrund: omtanke, ödmjukhet och engagemang. Vi vill att detta präglar varje möte som sker mellan oss och individen.
Du möter våra kunder i deras hemmiljö och ger stöd och omsorg utifrån biståndsbedömda insatser. Du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv, självbestämmande och delaktighet.
Till arbetsuppgifterna hör, bland annat, omsorgskontakt, omvårdnad, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, måltider och promenader.
Kunder med pälsdjur förekommer.
Det här söker vi hos dig:
- Du är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
- B-körkort är meriterande
För den här tjänsten söker vi både dig som är nyutbildad och dig som har ett par års erfarenhet.
Dokumentation och rapportering är en del av arbetet och det är därför viktigt att du har datorvana och behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tidsregistrering hos kund.
Som person har du ett engagemang för arbete med äldre och du förstår vikten av ett gott samarbete. Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer till kunder, närstående samt kollegor.
Förmåner:
En del av våra förmåner vi erbjuder är friskvårdsbidrag på 2000 kr per år, tillgång till personalgym och möjlighet till semesterväxling.
Rekryteringen:
Haninge kommun vill som arbetsgivare spegla vårt moderna samhälle där olikheter möts och samverkar.
Vi vill att våra medarbetare ska vara positiva, engagerade och vilja bidra till att utveckla verksamheten genom delaktighet och ansvar.
Mångfald och olikheter bland våra medarbetare ger oss ökade möjligheter att ge kommunens invånare en service med hög kvalitet.
För att säkerställa att våra medarbetare har den språkliga kompetens som krävs i rollen, tillämpar vi språktest i rekryteringsprocessen. Detta är en del av vårt arbete för att upprätthålla en god kommunikation och service i alla led.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: 75-100%
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/606". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Äldreförvaltningen, Hemtjänsten Kontakt
Carina Filipovic 08-6069772 Jobbnummer
9527838