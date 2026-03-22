Vi söker undersköterskor och stödassistenter som konsulter
TopHuman AB / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-03-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TopHuman AB i Helsingborg
, Bjuv
, Höganäs
, Ängelholm
, Svalöv
eller i hela Sverige
TopHuman AB söker nu flera olika personalgrupper för konsultuppdrag inom vård, omsorg och socialt stöd för kodultuppdrag.
Vi samarbetar med kommuner och andra verksamheter som behöver erfarna och engagerade medarbetare för både kortare och längre uppdrag.
Vi söker bland annat:
Undersköterskor
Stödassistenter
Stödpedagoger
Socialpedagoger
Personliga assistenter
Uppdragen kan finnas inom exempelvis äldreomsorg, funktionsstöd, socialpsykiatri, boendestöd, individ- och familjeomsorg samt annan närliggande verksamhet.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men kan bland annat innebära att ge stöd, service, omsorg och struktur i vardagen, arbeta utifrån genomförandeplaner, dokumentera samt bidra till trygghet, kontinuitet och ett gott bemötande.
Vi söker dig som har relevant utbildning och eller erfarenhet inom vård, omsorg eller socialt arbete. Du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och har samtidigt god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt bemötande och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
För vissa uppdrag kan körkort och erfarenhet av särskild målgrupp vara ett krav.
Som konsult hos TopHuman AB behöver du vara flexibel, ansvarstagande och ha lätt för att sätta dig in i nya verksamheter. Du får möjlighet att arbeta i olika uppdrag utifrån din kompetens och tillgänglighet. I uppdragen kan du välja att vara anställd av TopHuman AB eller fakturera via eget bolag som underkonsult.
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka gärna in din ansökan med CV och en kort presentation av din bakgrund samt vilken typ av uppdrag du är intresserad av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@tophuman.se Arbetsgivare TopHuman AB
(org.nr 559214-5063) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9811866