Vi söker undersköterska till hemtjänsten i Märsta.

Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Sigtuna
2026-01-05


Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst i Märsta erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Vi söker nu dig som är undersköterska med skyddad yrkestitel, har körkort och vill arbeta dagtid, 40 timmarsvecka mån-fre.

Om rollen
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag. Dina huvudsakliga uppgifter består av omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten och förflyttningar. Du kommer att möta flera av våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser.
Har du erfarenhet av äldreomsorg samt är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen? - Brinner du för att ge omsorg av högsta kvalitet, arbeta med människor och har teamkänsla? Då är du rätt person för oss!

Publiceringsdatum
2026-01-05

Kvalifikationer
Utbildad Undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.

God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

B- körkort samt cykelvana är ett krav

Erfarenhet från äldreomsorg

Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, Dagtid mån-fre med start kl 07.00
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse

Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 31/1 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sara Höök, sara.hook@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6988061-1774442".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Hällsbovägen 63 (visa karta)
193 32  SIGTUNA

Arbetsplats
Attendo Sverige

Jobbnummer
9669974

