Vi söker undersköterska till hemtjänsten i Märsta.
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Sigtuna Visa alla undersköterskejobb i Sigtuna
2026-01-05
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Sigtuna
, Österåker
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst i Märsta erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Vi söker nu dig som är undersköterska med skyddad yrkestitel, har körkort och vill arbeta dagtid, 40 timmarsvecka mån-fre.
Om rollen
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag. Dina huvudsakliga uppgifter består av omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten och förflyttningar. Du kommer att möta flera av våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser.
Har du erfarenhet av äldreomsorg samt är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen? - Brinner du för att ge omsorg av högsta kvalitet, arbeta med människor och har teamkänsla? Då är du rätt person för oss!Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Utbildad Undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B- körkort samt cykelvana är ett krav
Erfarenhet från äldreomsorg
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, Dagtid mån-fre med start kl 07.00
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 31/1 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sara Höök, sara.hook@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6988061-1774442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Hällsbovägen 63 (visa karta
)
193 32 SIGTUNA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9669974