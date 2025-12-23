Vi söker undersköterska till demensavdelning
2025-12-23
Nu söker vi dig som är undersköterska och som har ett genuint engagemang för att arbeta med våra äldre här på Danvikshem. Vi erbjuder dig heltidsanställning och ett omväxlande arbete där du får vara kreativ, sprida glädje och där din kompetens och kunskap värderas högt!
Höjdpunkter med jobbet:
Rätt kompetens på rätt plats: Få användning för hela din yrkeskompetens som undersköterska.
Heltid med förkortad arbetsvecka: Hos oss motsvarar heltidsarbete 37 timmar i veckan.
Gott teamwork: Bli en del av ett engagerat och professionellt team där alla samarbetar och bidrar med sin specifika kompetens.
Unik plats och historia: Fantastisk omgivning och arbetsmiljö med en stark gemenskap bland medarbetare och de som bor här.
En allmännyttig stiftelse utan vinstintresse: Stiftelsen Danviks hospital är den äldsta fortfarande verksamma stiftelsen i Sverige.
Danvikshem är ett vård- och omsorgsboende, vackert beläget vid Danvikstull, precis på gränsen mellan Nacka och Stockholm.
Scrolla ner och läs mer om jobbet och vad vi erbjuder dig!
Om rollen
På Danvikshem är din huvuduppgift som undersköterska att få de som bor här att må bra. Det gör du genom att ge stöd i vardagssysslor, utföra vård- och omsorgsinsatser och även delta i sociala aktiviteter. Du får mycket uppskattning tillbaka, en känsla som får dig att må bra!
Jobbet görs utifrån tydlig planering och rutiner. Du jobbar tillsammans med engagerande och kunniga kollegor. Du arbetar i ett nära samarbete med övriga professioner så som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och aktivitetsledare. Allt för att ge bästa möjliga vård och omsorg för varje boende.
Få användning för hela din yrkeskompetensHos oss får du möjlighet att jobba med det du är bäst på. Som utbildad undersköterska innebär det att du endast jobba med det du är utbildad inom - vård och omsorg. Städning sköter våra lokalvårdare och maten lagas av våra duktiga kockar i vår egna kök. Då kan du fokusera på omsorgen och personerna som bor här. Helt enkelt utföra de arbetsuppgifter som du är utbildad för!
Din kunskap och erfarenhetVi söker dig som är färdigutbildad undersköterska och som delar vårt genuina intresse och engagemang för att jobba med äldre. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, därför söker vi dig som
har stor servicekänsla
trivs med att ta ansvar
gärna delar med din av dina kunskaper med din kollegor
har förmåga att se och förstå individens behov och vilja
vill ge en god och omtänksam omvårdnad.
Vi har även några krav
Du är utbildad undersköterska med yrkestitel
Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Du har stor datorvana.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från äldreomsorg.
Utbildning i demensvård.
Om rekryteringsprocessenUrval påbörjas efter jul- och nyårshelgerna, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - det rekommenderas därför att inte dröja med ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Kontaktperson: Torbjörn Andersson, enhetschef
E-postadress: torbjorn.andersson@danvikshem.se
Tfn: 08-555 9825
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Danvikshem
Danvikshem drivs av Stiftelsen Danviks hospital som har bedrivit vård- och omsorgsverksamhet sedan mitten av 1500-talet och är Sveriges nu äldsta verksamma stiftelse. Målet för vår verksamhet har i århundraden varit att med vänlighet och omtanke ge god omvårdnad, mat och husrum till behövande.
Vi är idag omkring 250 kollegor som tillsammans arbetar med målet att ge en meningsfull tillvaro och den bästa omsorgen till dem som vi finns till för. Våra värdeord är omtanke som grund - yrkesskicklighet som medel - livskvalitet som mål. Som idéburen aktör återinvesteras vårt överskott i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
