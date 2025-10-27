Vi söker undersköterska till Bunkeflogården
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Välkommen till Attendo Bunkeflogården där du kan göra skillnad
Bunkeflogården är ett demensboende med 34 lägenheter fördelad på 4 avdelningar. På Bunkeflogården bor människor med kognitiv svikt.
Här jobbar vi som en team som består av verksamhetschef, gruppcheferna, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeut. Vi vill nu förstärka undersköterskegruppen och därför välkomnar vi nya kollegor som vill jobba med oss för att ge det bästa möjliga omvårdnad till våra vårdtagare.
Hos oss får du möjlighet att jobba med spetsen av din kompetens samt ha möjlighet till ständig utveckling. Vi jobbar väldigt mycket med eget ansvar och frihet under ansvar.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen. Du ska också vara trygg i ditt bemötande och ska alltid jobba för att varje vårdtagare ska ha meningsfullt liv.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten Nu söker vi en ny kollega som vill vara en del av vårt team och fortsätta med oss utveckla vården. Du ska ha stort intresse att jobba med människor som har demensdiagnos. Arbete med lågeffektivt, individcentrerad omvårdnad och BPSD är krav. Det är viktig att du ska behärska svenska i skrift och tal.
Vi utökar nu vårt medarbetarteam med fler undersköterskor. Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt är specialist undersköterska i demensen. Vilja och intresse att leda aktiviteter som en del av vår koncept är meriterande
Vi söker dig som är specialistundersköterska inom demensen eller har likvärdig utbildning som har erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350p.
Specialist undersköterska utbildning inom demensen
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Om Attendo
Attendo är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 24 000 medarbetare. Mångfald värderas högt, vårt arbete ska stärka individen och vi arbetar för att ge utmärkt service både till våra kunder och kollegor. Attendo verkar i en platt organisation och är en trygg arbetsgivare, med kollektivavtal och avtalsförsäkringar.
All vår omsorg utgår från mänskliga möten - stunder i vardagen där vi visar att vi bryr oss om varandra. På Attendo kallar vid det med hjärta för omsorg.
Attendos värdeord är Omtanke, Kompetens och Engagemang.
Vi går igenom ansökningarna löpande.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Låt oss tillsammans utveckla framtidens viktigaste bransch! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Emica Silow emica.silow@attendo.se Jobbnummer
9576585