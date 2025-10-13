Vi söker underhållstekniker!
Vi söker en engagerad och tekniskt kunnig underhållstekniker som vill bli en del av vårt team.
Är du kvalitetsmedveten, ordningsam och har god problemlösningsförmåga?
Trivs du med ansvar, är proaktiv och ser möjligheter i ditt arbete?
Är du en lagspelare men kan även arbeta självständigt?
Tjänstebeskrivning
Som underhållstekniker ansvarar du för underhåll och service av vår produktionsutrustning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Felsökning, reparationer och förebyggande underhåll.
• Avhjälpande underhåll och akuta reparationer.
• Deltagande i projekt- och installationsarbeten.
• Rapportering av avvikelser och hantering av kontrollistor.
• Att bidra till ordning och reda på arbetsplatsen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen bör du ha:
• Teknisk eller mekanisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet från processindustrin är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• God datavana.
• B-körkort.
• Teknisk och praktisk förståelse.
• Erfarenhet av mekanik (90% av arbetet) samt pneumatik.
Meriterande kunskaper inkluderar:
• Elkunskaper och erfarenhet av eldrivna maskiner.
• Förmåga att läsa och tolka ritningar.
• Kunskap inom hydraulik, pneumatik och PLC-system.
• Certifikat för truck, saxlift och heta arbeten.
• Kunskaper inom svetsning, hydraulik, svarvning, fräsning, elarbete och industriell automation.
Låter detta intressant? Då ser vi fram emot din ansökan redan idag.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Låter det här som något för dig? Ansök nu och bli en del av vårt dynamiska team!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
