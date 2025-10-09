Vi söker två stödassistenter till Alphyddevägens gruppbostad
2025-10-09
Inom socialförvaltningen ansvarar verksamheten för funktionsstöd för att ge stöd och service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
Alphyddevägens gruppbostad är ett boende som erbjuder särskild service enligt LSS. Här bor sex personer i sina egna lägenheter med uteplatser i en nybyggd enplansvilla. Centralt i bostaden finns gemensamma utrymmen. Bostaden är bemannad dygnet runt med vaken natt.
Vi utökar nu vårt arbetslag och söker två stödassistenter som vill arbeta tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som stödassistent innebär att sätta den enskildes behov, förmåga och intresse i centrum. Du ansvarar för att på ett pedagogiskt och motiverande sätt stötta den enskilde att bibehålla och utveckla sin förmåga och självständighet. Att lyssna in den enskildes önskemål och behov, dokumentera, genomföra och följa upp insatser är viktiga delar i ditt uppdrag. Det ingår även att samverka med nyckelpersoner i den enskildes liv. Du ansvarar för att ge individanpassat stöd vilket innefattar alla förekommande sysslor såsom exempelvis hushållssysslor, omvårdnad och fritidsaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som undersköterska med inriktning LSS eller utbildning inom barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta enligt lågaffektivt förhållningsätt. Det är även meriterande om du har utbildning inom alternativ kommunikation.
För att trivas i uppdraget ska du som person ha ett genuint intresse för att möta dina medmänniskor med stor lyhördhet. Du ska ha förmågan att känna in, reflektera och analysera ditt stöd och ditt bemötande. Du strävar efter en ständig utveckling i din profession.
Du är en stabil person som även under snabbt ändrade omständigheter kan behålla fokus och lugn. Du har en god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Du är en positiv och stöttande kollega.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Innan du erbjuds anställning behöver du visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna utdraget i samband med din ansökan alternativt om du blir kallad på intervju. Beställning av utdraget görs via polisen.se och ska gälla för arbete med barn med funktionsnedsättning. Normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor.Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidaretjänster med sysselsättningsgrad 75 %.
Schemalagd arbetstid dag/kväll och helg.
Tillträde enligt överenskommelse.
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-10-26.
Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
