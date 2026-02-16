Vi söker två sjuksköterskor!
Sala kommun / Sjuksköterskejobb / Sala Visa alla sjuksköterskejobb i Sala
2026-02-16
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi är i en omställning i den kommunala hälso- och sjukvården - Vill du vara med?
Just nu befinner sig kommunens hälso- och sjukvård i en omställning som är en del av den nationella reformen i syfte att skapa en mer "God och Nära vård"-modell. Det är en pågående förändring som påverkar hur kommuner planerar, organiserar och utför sina uppdrag. Omställningen syftar till att göra hälso- och sjukvården mer personcentrerad, sammanhållen, hälsofrämjande och förebyggande.
I Sala har vi goda förutsättningar till samverkan då vi har två vårdcentraler, Närvårdsteam och en närhet till våra samarbetspartners på Sala sjukhus avdelning 1 och Medicinmottagningen. Vår ambition är att lösa det som uppstår tillsammans och i dialog.
Nu söker vi två kollegor till särskilt boende som ligger centralt i Sala. Här möter du patienter med multisjuklighet som innebär flera diagnoser/sjukdomar samtidigt och som påverkar varandra och kräver samordning. Kognitiva sjukdomar är vanliga och kräver ett strukturerat och personcentrerat arbetsätt. Om du har ett intresse för hur kognitionen, det vill säga minnet, och hur förmågan att uppfatta och förstå omvärlden påverkas vid demenssjukdomar så är det en fördel.
Om du trivs med att arbeta och självständigt planera din dag så är detta en tjänst som passar dig. Om du vill arbeta med evidens inom vård och omsorg, arbetsleda samt växa i din handledarroll så är du välkommen till oss.
Om du har begränsad erfarenhet av den kommunala hälso och sjukvården, är det inget hinder, då kommer vi via vår introduktion ge dig det du behöver för att komma in i arbetet. I dialog och tillsammans gör vi upp en plan som fungerar.
I Sala kommun är det aktiva medarbetarskapet en viktig del som skapar både förväntningar och ger möjligheter. Det betyder att vi önskar ett engagemang hos dig och att du bidrar med din kompetens. I gengäld erbjuds du stöd, handlingsutrymme och en trygg arbetsplats. I sjuksköterskegruppen ser vi till helheten och undviker stuprörsarbete. Vi stämmer av genom korta veckomöten genom vår samordnare Maria.
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp där vi enskilt och tillsammans tar ansvar. I sjuksköterskegruppen finns det kollegor med olika erfarenheter och kompetenser, vilket gör att vi kompletterar varandra väl. Vi har dessutom två kompetenta och erfarna undersköterskor i vår arbetsgrupp. Vi stöttar varandra, delar kunskap och hjälps åt.
Du är varmt välkommen till oss med en ansökan om det som beskrivs känns rätt för dig.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på särskilt boende ansvarar du för ca 20 patienter i ett (PAS) patientansvar.
Du planerar din dag utifrån givna ramar och resurser och ställer om till nya förutsättnignar när verksamheten så kräver. Du utför dina bedömningar utifrån hälso- och sjukvårdens riktlinjer och lagrum och planerar, genomför, följer upp och utvärderar hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter med varierande sjukdomsbild.
En del av ditt arbete består i att handleda utifrån BPSD problematik, stödja i bemötandeplan och arbeta systematiskt och förebyggande i teamet. Du har kontakt med andra vårdgivare, så som primärvård, närvårdsteam, mottagning och slutenvård.
Kväll- & helgtjänstgöring ingår även i ditt uppdrag och 2 vardagskvällar per var 8:e vecka samt två helger på 16 veckor. I Sala arbetar två sjuksköterskor på jourtid (kväll, helg & natt) och täcker kommunens SÄBO, LSS boenden, socialpsykiatri och hemsjukvårdspatienter. Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar, har samarbetsfokus och bidrar till en verksamhet där vi stöttar varandra - alltid med patientens bästa i fokus! Som hellre letar rätt och bra än fel men inte backar undan om hinder/problem uppstår.
Du är legitimerad sjuksköterska och gärna med erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har en specialistutbildning inom kognitiv sjukdom, diabetes eller annan utbildning inom vård av äldre.
Du har lätt för att samarbeta med andra och är van att anpassa dig efter de situationer som uppstår. Du är engagerad och fattar kloka beslut, alltid med patientens mål i fokus.
Med din förmåga att samordna, planera, organisera, prioritera och handleda bidrar du till en trygg och effektiv vård.
Utöver detta har du B-körkort och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi kommer från den 2 mars begära in ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta beställs på polisens hemsida.
Anställningsvillkor
Tillsvidare anställning
Individuell lönesättning tillämpas
Tillträde under våren 2026 eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den söndagen den 12 april.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Åsa Askblom, tfn. 0224-74 91 13, e-post asa.askblom@sala.se
Fackliga kontaktpersoner Vårdförbundet
Louise Björ tfn. 0224-74 91 10
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lönesättning Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
(org.nr 212000-2098), http://www.sala.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9745846