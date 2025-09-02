Vi söker två Personliga Assistenter!
2025-09-02
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu två engagerade personliga assistenter till en härlig pojke i yngre tonåren som bor centralt i Ystad tillsammans med sin familj. Det här är en unik möjlighet för dig som vill arbeta nära en familj i ett varmt och tryggt hem, i ett uppdrag som både är meningsfullt, utvecklande och fullt av vardagsglädje.
Som personlig assistent kommer du att spela en viktig roll i brukarens liv - du är där när det verkligen räknas, och din insats har stor betydelse för brukarens välmående och delaktighet i vardagen.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Att arbeta som personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt uppdrag.
Det kräver personlig mognad, lyhördhet och flexibilitet, men framför allt ett genuint engagemang för att göra skillnad i en annan människas liv.
Som assistent är du ett viktigt stöd i brukarens vardag du bidrar till trygghet, delaktighet och livskvalitet genom att hjälpa till med omvårdnad, dagliga rutiner och en meningsfull fritid. Ditt arbete utgår alltid från individens unika behov och förutsättningar, med målet att skapa goda levnadsvillkor och ett så självständigt liv som möjligt. Det här är ett yrke för dig som vill kombinera professionellt ansvar med omtanke och närvaro i vardagen.
I uppdraget kommer du vara till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser. Du ger stöd i brukarens vardag, både i hemmet och i samband med olika aktiviteter. Du arbetar utifrån etablerade strukturer och rutiner, och bidrar till att skapa förutsägbarhet och trygghet i tillvaron. En viktig del av uppdraget är att motivera och uppmuntra till fysisk aktivitet och social gemenskap utifrån de individuella förutsättningarna och intressen.
Du bistår som stöd och lättare omvårdnadsarbete, och är samtidigt uppmärksam på eventuella tecken på epileptiska anfall. I din yrkesroll förväntas du vara en trygg och stabil vuxen, både genom din närvaro och ditt respektfulla bemötande.
Inom ramen för uppdraget kan du tänkas att arbeta dag-, kväll- och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med personer med fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar, och som har ett respektfullt bemötande och professionellt förhållningssätt. Du är självständig, tar ansvar i ditt arbete och har samtidigt en god förmåga att samarbeta med både familj och kollegor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta individanpassat utifrån den enskildes behov, förutsättningar och resurser, samt att du tidigare har arbetat med personer med autism och epilepsi (EP). Du är trygg i din roll, ödmjuk men tydlig i ditt sätt att kommunicera, och har ett naturligt engagemang för att motivera och skapa meningsfulla stunder i vardagen.Kvalifikationer
• Erfarenhet utav arbete med autism
• Behärska svenska i tal och skrift (godkänd i grundläggande svenska för grundskola ÅK9 alternativt SFI D)
• B-körkort.
Meriterande:
• Studerat omvårdnadsprogrammet, barn-och fritidsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent
• Kunskap och erfarenhet av arbete inom LSS
• Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap kring låg-affektivt bemötande.
• Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap kring tydliggörande pedagogik.
Observera att det finns hund i hemmet!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande! Ansök idag och få ett givande och meningsfullt jobb som gör skillnad i människors vardag, välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
