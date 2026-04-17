Vi söker två ingenjörsstudenter för sommarjobb
Försvarsmakten / Byggjobb / Karlskrona Visa alla byggjobb i Karlskrona
2026-04-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Är du intresserad av dykeri och undervattensteknik? Då kan detta vara ett intressant sommarjobb för dig!
Om enheten
Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum (FM DNC), lokaliserat på Lindholmen i Karlskrona örlogshamn, är en av världens modernaste anläggningar för forskning och utbildning inom undervattensarenan. FM DNC är kompetenscentrum för försvarsmaktens dykeri och är ansvariga för grundutbildning av dykare, funktionsutveckling och dykerimedicin.
Som sommarjobbare har du en unik möjlighet att få en inblick i vad vi arbetar med och bidra till att utveckla framtida dyk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av genomförande av ett projekt där du förväntas digitalisera en större mängd data i syfte att bygga upp en databas för validering av dyktabeller. Arbetet genomförs i ett arbete om två personer i lokaler tillhandahållna av Blekinge tekniska högskola (BTH).
Kvalifikationer
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsstudent.
Goda kunskaper i Microsoft Office och allmänt god datavana.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift, i svenska såväl som engelska. Dina personliga egenskaper
Som person vill vi att du är driven, trygg i dig själv, initiativrik, ansvarskännande och har ett intresse av att lära dig nya saker. Du trivs med att utforska nya områden och hitta lösningar på olika typer av problem.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Förståelse för de fysiska och fysiologiska möjligheterna samt begränsningar i den hyperbara miljön.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)/.
Mer om anställningen
Anställningsform: Särskild visstidsanställning under fyra veckor
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum: Vecka 24-26 eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Frågor om tjänsten
Daniel Dahlin
Frågor om rekryteringsprocessen
Eva Wickholm
Fackliga företrädare Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Andreas Emilsson
Samtliga nås via FM växel 010-828 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-08.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123201".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/


371 23 KARLSKRONA
Daniel Dahlin 010-8285000
9861617