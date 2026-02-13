Vi söker två feriepraktikanthandledare!
Hallsbergs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Hallsberg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Hallsberg
2026-02-13
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Letar du efter ett arbete med utmaningar, glädje och gemenskap?
Om verksamheten
Nu söker vi dig som kan handleda våra ungdomar i deras feriearbete att utrota invasiva växtarter. Hallsbergs kommun erbjuder ungdomar födda 2008, 2009 och 2010 feriepraktik inom kommunens verksamheter. Ungdomarna arbetar under perioden vecka 25-32.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som feriepraktikanthandledare ingår dagligt stöd och att instruera vid olika arbetsmoment i arbetet. I tjänsten ingår även att sätta igång arbetet och att kontrollera närvaro. Du arbetar nära ungdomarna och du utgår från kommunens arbetsmarknadsenhet.Kvalifikationer
Som person är du en vuxen förebild för ungdomarna. Det är viktigt att du kan ge tydliga instruktioner och behärskar det svenska språket och att du är ansvarsfull med god självinsikt.
B Körkort erfordras.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsadanställning under periodem 260610-260810.
Arbetstiden är 07.00 - 16.00.
Sysselsättningsgrad 100%
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-01.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Verksamhetschef Arbetsmarknad och Integration
Maria Berggren maria.berggren@hallsberg.se 0582-685170 Jobbnummer
9742218