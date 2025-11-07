Vi söker tulladministratörer!
OnePartnerGroup Örebro AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-11-07
Vi på OnePartnerGroup Örebro söker tulladministratörer till vår samarbetspartner.
Vem är du?
Som tulladministratör söker dig som är serviceinriktad, gillar administration och är fokuserad i arbetet. Du är lättlärd, ansvarsfull och noggrann, en person som alltid strävar efter att utvecklas i arbetet och göra sitt bästa. Är du som oss en positiv lagspelare, bra på samarbete och att skapa goda resultat kommer du att trivas i rollen. Du kommer tillhöra ett större team och arbeta i ett öppet och härligt kontorslandskap. Har du erfarenhet av tullspedition är det meriterande men inget krav. För att du ska trivas i denna roll bör du vara noggrann och strukturerad som person samt ha ett intresse för administrativa uppgifter. Noggrannhet och kvalité är viktigt. Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
B-körkort och bil.
I arbetet kommer du hantera en mängd säkerhetsklassade dokument och ett krav är att du som sökande inte har några anmärkningar i belastningsregistret.
God erfarenhet av att arbeta med datorer
Gymnasial utbildning
Anställningsform & tillträde
Heltid & tillträde enligt ök
Arbetstid och lön
Dagtid
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos år kund, baserat i Örebro. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med André Björkvik på andre.bjorkvik@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Genom att söka den här tjänsten ger du ditt samtycke till att vi begär in utdrag ur belastningsregistret samt genomför en kreditupplysning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
