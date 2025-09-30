Vi söker trygghetstekniker till LF Trygghetstjänster
2025-09-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Östgöta i Linköping
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi behöver nu bli fler Trygghetstekniker till Trygghetstjänster med placering i Linköping/Östergötland. Vi söker dig som är serviceminded och har en teknisk skicklighet samt ett stort intresse för att skapa trygghet för våra kunder.
I rollen som Larminstallatör arbetar du med att träffa kunder på förbokade möten för installation och återkommande service. Rollen innebär att genomföra en komplett projektering, dokumentation och installation av larmkomponenter, utifrån kundens behov. I kundmötet arbetar du med kundens trygghet och det är viktigt att du kan leverera kunskap, förtroende och service. Det är viktigt att du är intresserad och skapar dig god kunskap om skadeförebyggande rekommendationer för att hjälpa kunderna att undvika framtida skador. Du säkerställer hög kundnöjdhet genom ett väl utfört arbete och god social kompetens.
Länsförsäkringars hemlarm är paketerat tillsammans med vår övriga affär vilket innebär att vi tillsammans med bank, försäkring och fastighetsförmedling skapar ett unikt erbjudande med flera fördelar. Vi erbjuder våra kunder allt under samma tak och en lösning för en tryggare vardag.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor inom LF Trygghetstjänster AB och Länsförsäkringar Östgöta. Därför är det viktigt att du är en lagspelare som ser möjligheter och bidrar med god stämning och energi för att vi ska lyckas tillsammans. Som installatör kommer du utbildas för att ha grundläggande kännedom om Länsförsäkringars alla produkter och tjänster så att du kan identifiera kundens behov och slussa dem vidare till dina kollegor. Du utgår från hemmet och arbetar självständigt ute hos våra kunder runt om i Östergötland.
Vem är du?
Arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor inom LF Trygghetstjänster AB och Länsförsäkringar Östgöta. Därför är det viktigt att du är en lagspelare som ser möjligheter och bidrar med god stämning och energi för att vi ska lyckas tillsammans. Som installatör kommer du utbildas för att ha grundläggande kännedom om Länsförsäkringars alla produkter och tjänster så att du kan identifiera kundens behov och slussa dem vidare till dina kollegor. Du utgår från hemmet och arbetar självständigt ute hos våra kunder runt om i Östergötland.
Länsförsäkringsbolagen har en drygt tvåhundraårig historia som lokalt förankrade och kundägda. Nu har vi tagit nästa steg i vår utveckling och startat upp dotterbolaget LF Trygghetstjänster AB, som är ett samägt bolag av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Östgöta. Vi har startat upp dotterbolaget med syftet att stärka tryggheten för våra kunder, där vi bland annat ska tillhandahålla skadeförebyggande tjänster inom brand, vatten och inbrott. För oss som försäkringsbolag är det naturligt att arbeta skadeförebyggande och driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete.
Mer information
Din anställning kommer vara i LF Trygghetstjänster AB med placering i Linköping/Östergötland. Du kommer få tillgång till en företagsbil och utgår från ditt hem för att ta dig till våra kunder runtom i Östergötland.
Denna annons är en intresseanmälan, då vi ser att vi växer och inom en snar framtid kan behöva bli fler så är vi väldigt intresserade av att vidga vårt nätverk med duktiga tekniker som är redo att ta sig an möjligheten att arbeta hos oss när den kommer. Vänta inte med din ansökan då vi löpande håller koll på ansökningar och tillsätter vid behov.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef, Jesper Höglund, 031-63 16 38 Facklig kontaktperson FORENA, Johanna Jensén 031-63 23 68. HR-partner, Elin Wigert, 013-29 07 88
Vår rekryteringsprocess
