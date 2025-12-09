Vi söker trygg personlig assistent i Tyresö
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö
2025-12-09
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima omsorg i Norden AB i Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
, Botkyrka
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vår glada och härliga tjej söker nu efter personlig assistent. Dagarna är väldigt varierande i arbetet med henne. Det finns dagar som är mycket lek och skratt och bus men också tillfällen där din roll är att förebygga och hantera frustrationer och problemskapande situationer. Därför är det viktigt att ständigt vara intresserad på hennes mående och vara följsam i olika miljöer. Arbetet ska kännetecknas av att stärka kundens självständighet och självbestämmande.
Den vi söker ska vara engagerad och arbeta med ett öppet sinne. Stor merit om du tidigare arbetat på skola med funktionsvariation, varit pedagog eller arbetat i liknade område. Din bakgrund behöver inte nödvändigtvis vara som personlig assistent utan kanske har du arbetat med personer med autismspektrum i annan typ av verksamhet.
Du ska vara positiv, uppmärksam, ansvarsfull och lekfull. Med ett stort ansvar att styra och planera dagen samt arbeta med tydlighet. Det är otroligt viktigt att skapa en relation och arbeta efter hennes behov och livsstil. Det skapar förtroende och trygghet för henne. Kunden har ett stort intresse för att åka buss, tunnelbana och båt. Hon har EP och autism så tidigare erfarenhet av det är meriterande.
Du behöver ha följande egenskaper/intressen:
• Tycka om att leka
• Tycka om att hitta på saker
• Kunna behålla lugnet i alla situationer
• Ha barnasinnet och agera lekfullt
• Stabil och trygg i dig själv (skinn på näsan)
Är du personen vi söker kommer du vara assistent till en fantastisk tjej med ett stort intresse för skoj och lek. Ett otroligt lärande och utvecklande arbete där möjligheten finns att bli hennes vän. Hon har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.
Vi söker dig som:
• Är uppfinningsrik, motiverande och engagerande.
• Är positiv, lugn, stabil och trygg i dig själv.
• Har autismspecifik kunskap.
• Är uppmärksam, tydlig och följsam i ditt arbetssätt.
• Är ansvarsfull, tålmodig och har stor uthållighet.
• Har stor förmåga att kontrollera och hantera dina egna känslor.
• Ska kunna skriva, förstå och prata flytande svenska då daglig skriftlig dokumentation sker
Tjänsten innebär tider över hela dygnet. Dag kväll, natt och helg, tjänsten är på cirka 50-80 procent.
Som anställd hos Prima Omsorg gäller obligatorisk utbildning och pedagogisk handledning. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840) Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Karvan Chian 0722829325 Jobbnummer
9635281