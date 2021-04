Vi söker tre rektorer, åk 7-9 - Vänersborgs Kommun - Pedagogchefsjobb i Vänersborg

Vänersborgs Kommun / Pedagogchefsjobb / Vänersborg2021-04-132021-04-13Vi organiserar för ökad måluppfyllelse för att du som ledare ska ha förutsättningar att vara hållbar, kommunikativ och modig.Som chef hos oss ska man få förutsättningar att vara en nära ledare som kan utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Vi satsar på ledarskapet i skolan och vårt mål är 20 medarbetare per chef.Två rektorer till SilvertärnanSilvertärnan är en skola som växer och till hösten går det ca 400 elever på skolan i de nyrenoverade lokalerna på Idrottsgatan 7.Efter 38 år som skolledare i Vänersborgs kommun kommer Pia Hellåker snart att gå i pension. I samband med det väljer vi att utöka ledarskapet till två rektorer på Silvertärnan.En rektor till Vänerparkens skolaVänerparkens skola är centralt belägen på Vänerparken 11. Till hösten beräknas det vara cirka 240 elever på skolan. Efter 5 år som rektor kommer Åsa Dahlgren till sommaren att gå vidare till nya utmaningar.Ni kommer att bli en del av Barn- och utbildningsförvaltningen och vi jobbar tillsammans för att göra bra bättre!Alla tre rektorerna kommer tillsammans med de två rektorerna på Torpaskolan samt Dalboskolans rektor bilda ett arbetslag som tillsammans arbetar för att högstadieungdomarna i Vänersborg utvecklas så långt som möjligt.Våra ledare förstår att relationer, helhet och sammanhang är viktiga faktorer för framgång. Har du drivkraften att leda utifrån målsättningen att göra bra bättre med fokus på barnens/elevernas lärmiljö för ökade kunskapsresultat? Då är du rätt person för oss! Har du dessutom klokheten att leda, modet att styra, ödmjukheten att coacha, samt förmågan att balansera de styrkorna, så kommer vi att utvecklas positivt och framgångsrikt tillsammans!För dig som uppskattar hållbarhet, kvalité och gemenskap har vi en arbetsplats som ger dig ett betydelsefullt arbete, breda utvecklingsmöjligheter och ett engagerande och inkluderande klimat. I Vänersborg är du aldrig ensam! Du jobbar nära andra chefer, du får hjälpsamma medarbetare med olika kompetenser och tillsammans arbetar vi alla för att göra bra ännu bättre.Intervjutider planeras till 4/5 och 11/5.Vill, kan och vågar du tänka nytt?Vi har sedan några år tillbaka jobbat hårt för att skapa ett lärande i vår organisation. Teorierna om helhetsidéer, tydliga arbetsorganisationer och kollegialt lärande i utvecklingsorganisationer är förankrade hos våra chefer och utgör en grund för framtida arbete.I rollen som rektor kommer du tillsammans med dina närmsta rektorskollegor, övriga rektorer i kommunen och förvaltning driva verksamheten framåt mot ökad måluppfyllelse. Ert gemensamma uppdrag är att skapa en attraktiv skola för både barn, vårdnadshavare och medarbetare. Att ni som arbetsgrupp kan ha ett nära samarbete och stort kollegialt lärande känns väldigt värdefullt samtidigt som vi vill ge var och en utrymme att själv forma sin roll och sitt arbete. Vi har stor tillit till din kompetens och tillsammans ska vi se till att den används och utvecklas på allra bästa sätt.Vi söker dig som kan kombinera och hantera pågående processer och driva utveckling av lärandet och undervisningen framåt. För att lyckas krävs att du är trygg i ditt ledarskap och kan kommunicera på ett tydligt sätt, både intern och externt.Du ska vara bekväm i strukturer men samtidigt beredd på det oförutsedda och ha förmågan att kunna väva in nya uppdrag och regelverk i befintliga processer. Du värdesätter goda relationer och har ett stort engagemang som stimulerar till arbetsglädje och samarbete.Du ska ha en för uppdraget lämplig högskoleexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap i skolan samt genomgått rektorsutbildning.Stor vikt kommer att läggas på dina personliga kunskaper, egenskaper och förmågor.Vid anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan tillträde.Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-27Vänersborgs kommun5689167