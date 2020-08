Vi söker tre familjehemssekreterare! - Eskilstuna kommun - Administratörsjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun / Administratörsjobb / Eskilstuna2020-08-24Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat/framstående socialt arbete. Förvaltningen innehåller både myndighetsutövning och behandlande och stödjande insatser för barn och ungdomar och deras familjer samt för vuxna.Familjehemsenheten arbetar med familjehemsvård för personer mellan 0-21 år. Vi satsar på hemmaplansvård och vård av placerade barn, och var först ut i landet att erbjuda ledarutbildning för familjehem med tonårsbarn. Vi sitter i centralt belägna lokaler och är en arbetsplats som präglas av ett öppet arbetsklimat och härliga kollegor.Just nu söker vi tre familjehemssekreterare som vill ha ett varierande och meningsfullt arbete som gör skillnad!En tillsvidareEn vikarierande från 210101 - 211231En visstid snarast till och med 2105302020-08-24Vill du göra en viktig insats för barn & ungdomar? Trivs du med att arbeta konsultativt och brinner du för familjehemsfrågor och vården av placerade barn? Då ska du söka dig till oss på familjehemsenheten! Vi är en arbetsgrupp på totalt 32 medarbetare, där vi alla besitter olika erfarenheter och kompetenser.Som familjehemssekreterare hos oss utreder du och bedömer blivande uppdragstagare som är intresserade av att bli kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller familjehem, därefter matchar du dessa till rätt barn/ungdom. Du stöttar och handleder familjehemmen, och dokumenterar i vårt system VIVA. Dagsresor ingår i tjänsten vid hembesök i familjehem. Du arbetar även med att fastställa ersättningsnivåer och att upprätta avtal. Dessutom ingår det att planera och genomföra kompetenshöjande åtgärder såsom utbildningar och informationskvällar för uppdragstagarna.Arbetsdagarna hos oss kan se väldigt olika ut då tjänsten innehåller både administrativa delar samtidigt som vi får möta människor. Som familjehemssekreterare kommer du att samverka med flera aktörer såsom socialsekreterare, tolk, skola och BUP.Vi söker dig med en avslutad och godkänd socionomutbildning. Alternativt är du utbildad beteendevetare som har högskolepoäng inom socialrätt och socialt arbete. Vi ser gärna att du har utbildning inom BBIC och Nya Kälvesten. Det är starkt meriterande om du har arbetslivserfarenhet av rollen som familjehemssekreterare eller som socialsekreterare, kurator, ungdomsbehandlare eller familjebehandlare, där myndighetsutövning enligt SoL och LVU ingått. Vidare ser vi positivt på om du har erfarenhet av att dokumentera i Viva.Du som söker har god datavana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska. B-körkort krävs eftersom dagsturer i tjänsten ofta förekommer.För att trivas i rollen som familjehemssekreterare hos oss behöver du vara en person som är noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta, men du behöver kunna vara flexibel och inte vara rädd för att tänka nytt. Du är robust men har lätt för att förstå och sätta dig in i andra människors situation. Vi ser gärna att du är social och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot den!Om du söker tjänsten vill vi påminna om att registerutdrag krävs för en eventuell anställning, och att vi gärna ser att du redan nu ansöker om det.ÖVRIGTEskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Vardagar 8-17 med möjlighet till flex. Tillsvidareanställning En tillsvidare En vikarierande från 210101 - 211231 En visstid snarast till och med 210530MånadslönSista dag att ansöka är 2020-08-31Eskilstuna kommun5331642