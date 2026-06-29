Vi söker Torrsugsoperatör till Västerås
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2026-06-29
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Vi söker torrsugsoperatör
vi söker nu en torrsugsoperatör till Mälardalen – Västerås.
SERWENT är en väletablerad entreprenör inom vatten- och avloppstjänster med ca 200 medarbetare på flera orter i Sverige.
Hos oss blir du en del av ett företag där värderingarna pålitlig, modig och omtänksam är en naturlig del av vardagen.
Här arbetar idag ett engagerat team som utför uppdrag inom bland annat Slamtömning, ADR, avloppsspolning, rörinspektion, torrsug samt jourtjänster.
Mer om tjänsten
Som torrsugsoperatör arbetar du med att avlägsna olika typer av material, såsom spån, sand och betong, från fastigheter med hjälp av modern vakuumteknik.
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega, där ni gemensamt ansvarar för att utföra uppdragen ute hos kund.
Arbetet innebär att manuellt hantera sugslang för att effektivt samla upp material i torrsugens tank.
Tillsammans ansvarar ni även för fordonet samt har direkt kontakt med kunder ute på arbetsplatsen.
Det här är ett jobb för dig som gillar att ta i när det behövs. Arbetet är fysiskt, varierande och kan innebära både tunga moment och arbete i trånga utrymmen.
Att du har god fysik och en positiv inställning till praktiskt arbete är en stor fördel i denna tjänst.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, där du får arbeta med moderna fordon och utrustning i en verksamhet som värdesätter kvalitet och säkerhet.
Mer om dig och vad vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med ett självständigt arbete. Du är trygg i din yrkesroll har förmågan att tänka logistiskt.
Du har god körvana samt har lätt för att möta kunder på ett professionellt sätt.
Du kommunicerar tydligt och är med i förbättringsarbetet tillsammans med ditt team och närmaste chef.
Vi ser att du har:
C-körkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du stresstålig, initiativtagande och planerar din körning med fokus på både trafiksäkerhet och miljö.
Något av det vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal.
Möjlighet till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
Varierande arbetsdagar och uppdrag
En arbetsplats med stark gemenskap – gemensam frukost och sociala aktiviteter
Generöst friskvårdsbidrag och fokus på hälsa och välmående
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 mån provanställning. Vi genomför alkohol- och drogtester vid nyanställning.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer för den här rekryteringen. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta
Peter Ericsson Schyllpeter.schyll@serwent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serwent AB
(org.nr 556530-9233), https://serwent.se/
Gjutformsgatan 3 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Regionchef
Peter Eriksson Schyll peter.eriksson.schyll@serwent.se Jobbnummer
9983576