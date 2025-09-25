Vi söker timvikarier till Vittra Lambohov
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/lambohov
Timvikarier till Vittra Lambohov
Ditt uppdrag
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie vid behov i vår grundskola. Främst handlar det om att vikariera för lärare men ibland även för elevassistenter/resurser.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med barn och elever eller studerar till lärare. Vi söker timvikarier till hela grundskolan, men framförallt till högstadiet.
Vi ser att du har ett intresse av att arbeta med elever och deras lärande och inflytande.
För att trivas i denna roll behöver du vara flexibel och känna dig lika bekväm och kompetent att arbeta mot såväl yngre som äldre elever. Som person är du motiverad och engagerad samt, ansvarsfull, ödmjuk och prestigelös. Som timvikarie krävs det att du är strukturerad, drivande och har god samarbetsförmåga. Dessutom har du lätt för att skapa goda relationer.
Vi erbjuder:
Vittra Lambohov öppnade sina dörrar 2002 och tar idag emot ca 220 barn och elever.
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med mycket glädje och engagemang där vi alla hjälper varandra. Som timvikarie får du se många delar av vår verksamhet och får därmed viktig arbetslivserfarenhet.
Vill du veta mer om oss? Vi har även en film som beskriver Vittras verksamhet och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen.
Eller besök vår hemsida www.vittra.se/lambohov
Låter detta intressant? Du söker tjänsten som timvikarie via vårt rekryteringssystem. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-10-12 men kan komma att förlängas.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Eriksson, 013-20 32 72 eller lisa.eriksson@vittra.se
Välkommen med din ansökan!
