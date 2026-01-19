Vi söker timvikarier till Kostverksamheten
2026-01-19
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen arbetar efter ett tillitsbaserat ledarskap där styrning, kultur och arbetssätt fokuserar på en tilltro till de anställdas kunskap, omdöme och vilja att utföra ett bra arbete och möta medborgarnas behov. På förvaltningen arbetar vi aktivt med att stärka lagandan, skapa god arbetsmiljö och förbättra våra arbetssätt. Alla medarbetare deltar i detta förbättringsarbete med målsättning att vara ett effektivt och sammansvetsat team som har roligt och utvecklas på jobbet.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Nu söker vi flexibla och drivna kockar och köksbiträden som vill jobba som timvikarier i våra produktionskök i Karlskoga. Vill du vara med och laga god och hälsosam mat i ett härligt team? Då är detta något för dig!
Att arbeta som timvikarie är ett bra sätt att få prova på att arbeta inom yrket, få arbetslivserfarenhet eller kunna kombinera arbete med exempelvis studier.
Du kommer arbeta ensam eller i team i något av våra mottagnings- eller produktionskök. I alla våra kök lagas maten med omsorg och med gästen i fokus. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var du arbetar och hur stort kök du arbetar i. Visst arbete förekommer i digitala system såsom exempelvis Mashie, Proceedo, Time Care Pool, Outlook, Teams varför det är viktigt att du har en grundläggande datorvana. I köket är en god kommunikation en förutsättning och viss dokumentation förekommer i arbetet.
Kock
Vi tillagar mat till de yngsta och äldsta men också till skolelever. Som kock är du en del av helheten och arbetar i team med köksbiträden. Du älskar att laga mat och bidrar gärna med din kunskap för att skapa smakrika och varierade måltider som uppfyller målgruppens behov. Andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i kök ingår, så som disk och dagliga städrutiner som förekommer i kök.
Köksbiträde
Som köksbiträde arbetar du i team med kockarna och du är en viktig del i att utveckla vår salladsbuffé, välkomna våra gäster i restaurangen och se till att miljön är inbjudande. Våra produktionskök har också utskick av exempelvis måltider till andra enheter. Andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i kök ingår, så som disk och dagliga städrutiner som förekommer i kök.
Arbetstiderna varierar, måndag till fredag 07.00 -15.30 samt att vissa kök även har helgarbete samma tid. Vi använder bokningssystemet Time Care Pool där du som timvikarie lägger in din tillgänglighet och även kan se dina bokade arbetspass. Som timvikarie kan du bokas med kort varsel och du ska också kunna arbeta inom hela förvaltningens område.Kvalifikationer
Du som söker som kock ska ha lämplig gymnasial utbildning alternativt annan yrkesutbildning inom restaurang och storhushåll. Erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig kan uppväga kravet på utbildning.
Om du söker som köksbiträde är det meriterande om du har utbildning inom måltid, restaurang eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en smaksäker och engagerad medarbetare som är flexibel, noggrann och kvalitetsmedveten, även när tempot är högt. Du är lyhörd och kan arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Du ska ha språkkunskaper så att du kan förstå, tala, läsa och skriva svenska. Du behöver också ha en grundläggande datorvana.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom storkök och/eller restaurang
* B-körkort och tillgång till egen bil
Sist men inte minst vill vi såklart att du brinner för matlagning och att göra dina gäster nöjda! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer i denna rekrytering.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
