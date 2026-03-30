Vi söker timvikarier till förskolan under våren
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Falun Visa alla barnskötarjobb i Falun
2026-03-30
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
er).
Vill du vara med och forma grunden för barnens livslånga lärande? Vi söker nu engagerade timvikarier till våra förskolor i Falu kommun. Hos oss får du chansen att arbeta i en viktig och värdefull verksamhet där barnens behov och utveckling alltid står i fokus.
Förskolan i Falu kommun arbetar enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Genom vår verksamhet förmedlar och förankrar vi respekt, demokratiska värderingar och en lust att lära - varje dag.
I våra ytterområden ingår följande förskolor Svärdsjö, Enviken, Linghed, Toftbyn, Sundborn, Danholn, Grycksbo, Bjursås, Sågmyra, Aspeboda och Vika. Det är viktigt att du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen, då kollektivtrafiken till vissa av orterna är begränsad.
Som timvikarie arbetar du tillsammans med ordinarie personal med barn i åldrarna 1-5 år. Du bidrar aktivt till förskolans dagliga verksamhet, vilket innebär att delta i utomhuslek, skapande aktiviteter och utflykter samt att stödja barnen vid rutin situationer som påklädning, måltider och vila. Du är en engagerad vuxen som inspirerar till lek och lärande och skapar trygghet i barnens vardag. Rollen innebär även att du samarbetar med kollegor och vårdnadshavare för att skapa en positiv och utvecklande miljö. Arbetet kräver flexibilitet då du kan komma att arbeta på flera olika förskolor inom kommunen och anpassa dig till nya arbetslag och rutiner.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Du ska ha fyllt 18 år
God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såsom att läsa böcker, spelregler etc.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lyhörd, stabil och ansvarsfull. Du har lätt för att samarbeta med kollegor, barn och vårdnadshavare och kan anpassa dig efter olika arbetssätt och rutiner. Du är empatisk och serviceinriktad med en genuin vilja att skapa en trygg, rolig och lärorik vardag för barnen. Det är viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt. Framför allt till arbetstider, då arbetet som timvikarie kan innebära att du blir bokad till en förskola med kort varsel.
Meriterande kvalifikationer
Gymnasieskolans 3-åriga barn- och fritidsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Förskollärarutbildning
Dokumenterad yrkeserfarenhet inom förskola
Specifika kompetenser såsom: flerspråkighet, sång/instrument, drama eller rörelse, tecken som stöd samt teckenspråk
B-körkort och tillgång till egen bil
Anställningsvillkor
Tjänsten avser en timanställning
Bifoga gärna utbildningsintyg gällande förskollärare och barnskötare i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Skola eller förskola, e-tjänst | PolismyndighetenÖvrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Vi rekryterar löpande så tjänsterna kan bli tillsatta innan ansökningstiden är slut.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310758".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Administratör
Paula Westin paula.westin@falun.se 023-862 84
9825981