Vi söker Timvikarier med möjlighet till sommarvikariat
2025-10-28
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Vill du ha ett omväxlande jobb där du gör skillnad varje dag? Hos oss får du chansen att arbeta inom flera olika verksamheter inom LSS daglig verksamhet, gruppboende, korttidstillsyn eller inom socialpsykiatri.
Som stöd för våra medborgare är du med och skapar livsglädje, motivation och trygghet. Du kan till exempel hjälpa till med vardagliga sysslor, följa med på promenader eller aktiviteter, eller ge omvårdnad och praktiskt stöd. Ibland arbetar du tillsammans med kollegor, ibland självständigt. Stötta människor så att de kan fortsätta leva ett självständigt liv hemma. Du kommer arbeta tillsammans med sjuksköterskor, rehab personal, anhöriga och andra kollegor för att skapa bästa möjliga omsorg. En del av uppgifterna som utförs baseras på delegering från sjuksköterska, därför behöver du behärska svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder flexibla arbetstider dag, kväll, natt och helg och du styr själv din tillgänglighet i vårt bokningssystem Time Care Pool.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska, stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
* Behärskar svenska i tal och skrift och kan kommunicera tydligt och enkelt
* Har kompetens inom demens och kognitiv svikt
* Då vi enligt lag är skyldiga att dokumentera vårt arbete är det av stor vikt att du har god datavana
Meriterande:
* Dokumentation i Lifecare systemet
* Inom vissa verksamheter krävs B-körkort
* Arbetat inom LSS verksamheter tidigare
* Har kompetenser och erfarenheter inom Lågaffektivt bemötande, AKK och TEEACH
Som person är det viktigt att du trivs i mötet med människor och samarbetar gärna med andra. Du är flelixibel och trygg även när planerna ändras, och möter varje person med respekt och omtanke. Du följer rutiner och lagar inom omsorgen och håller överenskomna tider
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
Ett meningsfullt arbete där ditt engagemang gör skillnad varje dag. Bli en del av vårt team och gör skillnad- och kanske är det just du som blir vår nya kollega?
