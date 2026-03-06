Vi söker timvikarier kockar och måltidsbiträden till Serviceförvaltningen
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Välkommen att arbeta som timvikarie inom måltid på förskola, skola och omsorgskök hos oss! Vi söker måltidsbiträden och kockar till Serviceförvaltningen.
Vi behöver fler kollegor! Är du en av dem?
Vill du ha ett roligt, varierande, meningsfullt och ett givande arbete? Vi har behov av flera timvikarier inom måltid. Som timvikarie får du möjlighet att jobba inom olika verksamheter och få nyttig arbetserfarenhet!
Att arbeta som timvikarie innebär att du med kort varsel kan komma och arbeta på någon av våra skolor, förskolor eller omsorgskök på kortare eller längre uppdrag. Utifrån verksamhetens behov finns det stora möjligheter att själv anpassa hur mycket och när du kan arbeta, det går alldeles utmärkt att kombinera med studier eller annan sysselsättning. Men du bör kunna arbeta minst två gånger per vecka. I rollen som måltidsbiträde ingår även att utföra lokalvårdsuppgifter, du kommer i samband med din introduktion även få introduktion inom lokalvården.
Du skall ha goda kunskaper i svenska.
Vi vill att du har genomgått utbildning inom restaurang och storhushåll, eller har yrkeserfarenheter som kan bedömas likvärdigt. Har Du erfarenheter av liknande arbete är det meriterande. Vi ser gärna att du med ansökan bifogar dina betyg/intyg.
Vi sätter stort värde på att Du kan ge ett gott bemötande, är ansvarsfull, pålitlig, flexibel, strukturerad, engagerad och har god samarbetsförmåga.
Praktisk information
För att kunna arbeta hos oss behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. I samband med att du fyller i intresseanmälan nedan, beställer du ett registerutdrag från polisens belastningsregister.
OBS! Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i tid för att rekryteringsprocessen inte skall fördröjas, utdraget skickas hem till dig.
I rekryteringsprocessen kommer vi att tillämpa tester i livsmedelssäkerhet där godkänt resultat krävs för att bli aktuell för anställning.
Anställningsinformation
Intermittent, visstidsanställning vid behov och omfattningen är varierande utifrån verksamhetens behov.
Rekryteringen pågår löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Timlön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/74". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Maria Gällnäs, Planeringssamordnare 0520-495341 Jobbnummer
9782806