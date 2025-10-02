Vi söker timanställda till nattpatrullen
2025-10-02
Vi söker dig som vill ha ett givande och flexibelt arbete!
Just nu söker vi timvikarier som vill arbeta vaken natt till vår verksamhet nattpatrullen och om du har erfarenhet kan vara på olika nattvak inom hemtjänst.
Vill du läsa mer om våra olika verksamheter, läs här: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/lediga-jobb/vikariecenter/Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Vi söker dig som:
- har fyllt 18 år
- har giltigt pass/nationellt id eller arbetstillstånd
- har godkänt betyg motsvarande svenska 1 eller svenska som andraspråk som motsvarar gymnasial B2 nivå
- har god datorvana och kan hantera olika system
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet eller utbildning från området du söker inom
- Har B-körkort
- Har tidigare erfarenhet av att arbeta vaken natt inom vården
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en timanställning med start omgående eller enligt överenskommelse.
Som timvikarie på Vikariecenter kommer du:
- Få en digital introduktionsutbildning.
- Gå bredvid ordinarie personal innan du börjar att arbeta själv.
- Ha flexibla arbetstider och även få möjlighet till erfarenheter från olika arbetsplatser samt knyta värdefulla kontakter.
Intresserad?
Vad roligt! Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Före anställning behöver du uppvisa ett utdrag från belastningsregistret, använd det här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Brevet ska vara oöppnat när du kommer till Vikariecenter. Du öppnar det tillsammans med personalen, men väljer själv om du vill visa innehållet eller inte efter att du läst det. Vikariecenter anställer inte utan att få se ett godkänt belastningsregister.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
ID-kontroll
Vid en rekrytering behöver vi säkerställa identitet på dig som söker. Giltiga ID-handlingar är ett svenskt pass eller ID-kort som utfärdats av polisen. Om du inte kan uppvisa det, behöver vi se ett giltigt arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/668".
Detta är ett deltidsjobb.
Kungsbacka kommun (org.nr 212000-1256)
Rekrytering vikariecenter.rekrytering@kungsbacka.se Jobbnummer
