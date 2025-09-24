Vi söker testingenjör inom optik
Vill du vara en del av framtidens fordonsutveckling och arbeta med avancerad testning av system som används globalt? Vi söker nu en driven testingenjör med intresse för optik och problemlösning - en roll där du får kombinera analys, hands-on arbete och nära samarbete med kollegor från olika teknikområden.
OM TJÄNSTEN
Bolaget är en världsledande leverantör av aktiva säkerhets- och säkerhetskontrollsystem till några av de mest välkända fordonstillverkarna globalt. Med fokus på innovation och förstklassiga produkter bidrar företaget till att forma framtidens mobilitet.
Som processingenjör blir du en del av ett industriteknikteam på cirka 15 kollegor som tillsammans utvecklar och förbättrar processer inom CMA-området, med målet att producera kamerasystem i världsklass. Din roll är knuten till produktionsområdet Funktionstest (FT), där automatiserade maskiner och avancerade optiska tester står i centrum.
Arbetet är både praktiskt och analytiskt. Du blir tredje linjens support mot produktionen - när underhåll eller service inte kommer vidare, är det du som tar vid. Rollen innebär att förstå helheten i maskinerna, utföra felsökning, analysera data, identifiera trender och arbeta fram förbättringar för framtiden. Du kommer även att stötta testutvecklare och projektgrupper samt ha kontakt med både interna och externa parter.
Teamet du blir en del av kännetecknas av starkt samarbete och engagemang. Som teamchefen uttrycker det: "Vi är ett team som drivs av och gläds åt teamets gemensamma framgångar där vi ser fram emot att få välkomna dig."
Du erbjuds
• En utvecklande roll i en internationell och högteknologisk miljö
• Kombination av hands-on arbete i produktionen och djupgående dataanalys
• En engagerad arbetsgrupp där samarbete och gemensamma framgångar står i fokus
Dina arbetsuppgifter
• Felsöka och analysera automatiserade maskiner och processer inom funktionstest
• Fungera som tredje linjens tekniskt stöd när produktionen inte kommer vidare
• Analysera testdata, följa upp trender och identifiera förbättringsmöjligheter
• Stötta testutvecklare och projekt med teknisk expertis
• Samarbeta med interna och externa parter för att driva förbättringar framåt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd eftergymnasial utbildning inom teknisk fysik, där du haft kurser inom optik
• Har kunskaper inom Python, C# eller C++
• Är obehindrad i både svenska och engelska då dessa språk används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet från liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
