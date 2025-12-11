Vi söker Teknisk support och utrustningskoordinator
FORCIT Consulting AB - specialister inom omgivningspåverkan
Vill du vara den som ser till att våra mätinstrument alltid är där de ska vara - och att våra interna system rullar smidigt? Som vår nya kollega i Stockholm blir du en central länk mellan teknik, logistik och verksamhet. Du arbetar nära vårt svenska och nordiska tekniska team och får en bred roll med både hårdvara och mjukvara i fokus.
Vår affärsidé är att skapa trygghet för byggaktörer och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt. Företaget är idag ett av de marknadsledande i Sverige inom kontroll av omgivningspåverkan och ambitionen är fortsatt tillväxt. Forcit Consulting AB finns på nio orter i Sverige med ca 40 anställda. Våra kunder är främst entreprenörer inom mark- och anläggningsarbete samt byggaktörer inom infrastruktur- och fastighetsutvecklingsprojekt.
Att ha mycket nöjda kunder är av stor vikt för vår framtida utveckling och ambitionen är att, utifrån en redan hög nivå, fortsätta med att öka kundernas nöjdhet och deras förtroende för oss som företag.
På FORCIT Consulting arbetar vi alla mot våra grundprinciper:
Försäljning (Sales): Att aktivt bidra till att stärka våra kundrelationer och identifiera möjligheter till utveckling och försäljning.
Kundfokus: Att ha ett flexibelt, lösningsorienterat förhållningssätt och prioriterar alltid kundens behov.
Attityd och driv: Att ta ägandeskap över arbetet och arbetar proaktivt med högt engagemang och ansvarskänsla.
Engagemang: Att visa lojalitet och respekt för kollegor, kunder och företagets mål.
Teamkänsla: Att trivas med att samarbeta och bidra till en positiv och stöttande arbetsmiljö.
Integritet: Att alltid arbeta etiskt och med ärlighet som ledstjärna.
Motståndskraft: Du är resultatfokuserad och anpassningsbar, och du ser utmaningar som möjligheter att växa.
Vi erbjuder en arbetsplats med:
Varierande arbetsuppgifter
En hög grad av delaktighet
Ett nätverk av stöttande kollegor
Kontinuerliga utbildningar
En arbetsplats där det satsas på företagskulturen
Friskvårdsbidrag
Regelbundna hälsokontroller
Flextid
Arbetstidsförkortning
Konkurrenskraftig lön med möjlighet till bonus för alla anställda
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du självständigt som spindeln i nätet och ansvarar för att våra system och mätutrustning fungerar och finns på rätt plats, så att vårt team kan leverera bästa möjliga service till våra kunder.
Ge grundläggande teknisk support för våra system och vår utrustning.
Säkerställa kontroll och koordinering av instrumentparken i Sverige tillsammans med det svenska och nordiska tekniska teamet.
Ansvara för instrumentlogistik i Sverige, inklusive att skicka utrustning mellan regioner.
Genomföra mindre uppgraderingar, justeringar och förbättringar av instrument.
Administrera, ge stöd och vidareutveckla bolagets interna operativa system i nära samarbete med det svenska och nordiska teamen.
Koordinera och administrera företagets IT-system och enheter samt ge stöd och hjälp vid tekniska frågor tillsammans med de nordiska och koncernövergripande tekniska teamen.
Kompetenser och egenskaper:
Teknisk förståelse - erfarenhet av hårdvara, instrument eller systemadministration
Problemlösning - förmåga att analysera och lösa tekniska utmaningar snabbt och effektivt
IT-kunskaper - grundläggande systemutveckling eller administration av operativa system
Kommunikation - goda kunskaper i engelska och svenska, både skriftligt och muntligt
Organisationsförmåga - struktur och ordning i logistik och koordinering
Kundfokus - lösningsorienterad och serviceinriktad inställning
Samarbete - trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
Driv och initiativ - "Yes-we-can"-attityd, proaktiv och ansvarstagande
Flexibilitet och motståndskraft - anpassningsbar och ser förändringar som möjligheterPubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
B-körkort och egen bil
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Vi välkomnar både kvinnor och män att söka denna roll, vi lägger stor vikt vid personlig inställning och ser gärna sökande som delar våra värderingar; att vi är pålitliga och håller det vi lovar, att vi har ett driv att uppnå våra mål och att vi är ett sammansvetsat team som alltid stöttar varandra.
Sista dagen att ansöka är 2026-01-18. Rekryteringen sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
För mer information om rollen, kontakta Eero Jokimies eero.jokimies@forcitconsulting.fi
(vi tar inte emot ansökningar via mail.)
Om jobbet tilltalar dig, skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser gärna att du skickar din ansökan på Engelska.
