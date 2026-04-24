Vi söker teamledare till vår kund!
Vill du leda en verksamhet där tempo, struktur och människor står i centrum? Vi söker nu en engagerad teamledare som vill vara med och utveckla en effektiv och trivsam lagerverksamhet.
Om rollen
Som teamledare har du en central roll i den dagliga driften. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet på avdelningen, säkerställa att produktionen flyter på enligt plan samt skapa rätt förutsättningar för både resultat och trivsel. Du arbetar nära teamet och är en närvarande ledare som coachar, följer upp och driver förbättringsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom Plock & Pack
Följa upp KPI samt coacha och stötta medarbetare på individnivå
Produktionsplanera med fokus på balans mellan kvalitet och lönsamhet
Driva och utveckla arbetet inom HMS och Lean
Arbeta aktivt med närvaro och minska korttidsfrånvaro
Bidra till ett tydligt, respektfullt ledarskap och en stark teamkänsla

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av drift- eller produktionsledning, gärna inom 3PL
Erfarenhet av orderhantering och administration
Erfarenhet av att leda större arbetsgrupper (minst 25 personer)
God kunskap inom KPI, HMS, Lean och 5S
Meriterande
Förståelse för lagerflöden och internlogistik
Kunskap inom frekvensläggning av produkter
Erfarenhet av att optimera och effektivisera processer
Vem är du?
Vi söker dig som är en tydlig och närvarande ledare med ett genuint intresse för människor och utveckling. Du trivs i en operativ roll där du får kombinera struktur, uppföljning och förbättringsarbete med ett starkt fokus på teamet.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan!
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog - från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Simplex Bemanning AB
