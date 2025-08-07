Vi söker teamleader till lager i Örebro
Simplex Bemanning AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2025-08-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Köping
, Nacka
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i karriären inom lager och logistik? Nu söker vi dig som vill bli Teamleader hos vårt lagerteam i Örebro. Hos oss får du en central roll i det dagliga arbetet och blir en viktig del i att skapa ordning, struktur och ett riktigt gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor.
Om rollen som teamleader inom lager i Örebro
Som teamleader ansvarar du för att leda, planera och fördela det dagliga arbetet på lagret. Du motiverar dina medarbetare, säkerställer att rutiner följs och att flödena löper smidigt. Du är en förebild i att skapa en positiv arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden inom lager
Leda det dagliga arbetet och vara ett stöd för lagermedarbetarna
Planera bemanning och arbetsfördelning efter dagens behov
Arbeta operativt i lagermiljö med exempelvis plock, pack och inleveranser
Utbilda och introducera nya medarbetare
Säkerställa att säkerhetsrutiner och kvalitetskrav följs
Bidra till förbättringsarbete och utveckling av processer på lagret
Vem trivs och lyckas i rollen som teamleader i lager?
Vi söker dig som är strukturerad och engagerad i att arbeta mot gemensamma mål. Du trivs i en ledande roll och tycker om att arbeta både med människor och med praktiska arbetsuppgifter. Du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga och kan fatta beslut när det behövs. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från lager, logistik eller transport men personliga egenskaper väger tyngst.
Kvalifikationer och krav för teamleader lager Örebro
Du behärskar svenska i tal och skrift
Du kan jobba självständigt samt samarbeta i team
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav
B-körkort är en fördel
God fysik - lagret är en aktiv arbetsplats
Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
Om anställningen
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Varierande tider.
Lön: Enligt överenskommelse och kollektivavtal
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan till vårt lagerteam i Örebro!
Låter rollen som teamleader lager spännande? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt person. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna en ny kollega till vårt lag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
702 52 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Jobbnummer
9449081