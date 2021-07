Vi söker Tågvärdar till MTR Mälartåg - MTR Tunnelbanan AB - Resevärdsjobb i Linköping

MTR Tunnelbanan AB / Resevärdsjobb / Linköping2021-07-07MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. I Sverige är vi över 5500 kollegor som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, snabbtåget MTRX mellan Göteborg och Stockholm, fordonsunderhållsbolaget MTR Tech och MTR Facility Management, samt från december 2021 även drift och underhåll av Mälartåg. Vårt uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman och utveckla hållbara samhällen.För mer information om MTR besök www.mtrnordic.se. 2021-07-07Med oss på MTR gör du skillnad varje dag året om. För våra resenärer och för samhället omkring oss. Vi är nära sextusen lokförare, tågvärdar, tågtekniker och trafikinformatörer som tillsammans möjliggör människors vardag och äventyr. Hämta, lämna, hinna i tid, resor till farmor, konserter, upplevelser.Under pågående pandemi har vårt fokus legat på att fortsätta leverera full trafik med högsta punktligheten för att de som verkligen behöver resa ska kunna göra det på ett tryggt sätt. Vi har hållit samhället i rullning!Mälardalsregionen står inför en spännande tid med utökad tågtrafik, nya tåg, en nyöppnad depå och en sammanslagning av två tågtrafiksystem, det nuvarande Mälartåg och Upptåget. Den 12 december 2021 tar vi på MTR över driften av Mälartåg sen är det även trafikstart för Upptåget i juni 2022.Tillsammans med Mälardalstrafik vill vi utveckla framtidens Mälardalen och skapa en attraktiv kollektivtrafik för ett hållbart samhälle. För att kunna leverera en utmärkt service till våra resenärer söker vi nu serviceinriktade tågvärdar med stationeringsorter Linköping och Eskilstuna samt även i Stockholm mån av plats.Som Tågvärd hos oss på MTR Mälartåg ansvarar du för service och säkerhet ombord. Du delger våra resenärer relevant information via högtalarutrop i samband med trafikstörningar etc. Tågvärden ansvarar även för manövrering av vagnsdörrar i samband med resenärernas av- och påstigning och säkerställer tillsammans med föraren att resenärerna får en trygg och säker resa. I arbetsuppgifterna ingår även ansvar för kundmiljön ombord.Dina huvudsakliga uppgifter är:Bidra till en positiv och trygg reseupplevelse för resenärernaGe utmärkt service och övrig information till resenärerSkapa en säker och trygg resenärsmiljö genom att följa instruktioner och rutinerFör att trivas i rollen som Tågvärd är du serviceinriktad och trivs med att möta människor i din vardag. Som person är du ansvarsfull, noggrann och har förmågan att behålla lugnet i stressade situationer.Vidare uppfyller du nedan kriterier:Gymnasieutbildning eller motsvarandeMycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift - Eftersom tjänsten innehåller arbetsuppgifter där du gör högtalarutrop och informerar våra resenärerFullgod syn med eller utan glasögon/linser, felfritt färgseende, normal hörsel och du får inte ha några sjukdomar som påverkar trafiksäkerheten. Detta då Tågvärdstjänsten klassas som en säkerhetstjänstArbetat inom något serviceyrke (meriterande)Möjlighet att ta dig till arbetet oavsett tid på dygnetÖVRIGTCVVåra värderingar genomsyrar allt vi görVår vision är att vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar hållbara samhällen. Utifrån vår vision driver vi all vår verksamhet enligt fyra värdeord: Utmärkt service, ständig utveckling, ömsesidig respekt samt mätbara resultat. Läs mer om oss på https://www.mtrnordic.se/jobba-med-oss Vi hoppas att du vill följa med oss på resan och utveckla Mälardalen. Välkommen med din ansökan i form av ett CV och personligt brev. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekrytering@mtr.se Vi söker tågvärdar på heltid. Urval och intervjuer sker löpande så vi önskar gärna att du söker tjänsten direkt, sista dag för ansökan är 24 juni. Anställningen börjar med 1,5 månaders utbildning med start den 5 oktober, 12 oktober eller 26 oktober.Vi hoppas du vill vara med på vår spännande resa!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-13MTR Tunnelbanan AB5852405